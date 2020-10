Blood of Zeus : un trailer bien violent pour la série animée mythologique de Netflix

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "Blood of Zeus", un nouvel anime qui s'inspire de la mythologie grecque. Y a des dieux, des titans et beaucoup, beaucoup de sang !

Blood of Zeus : c'est quoi cette série ?

Blood of Zeus est une série animée créée par Charley Parlapanides et Vlas Parlapanides.

L'histoire se déroule dans la Grèce antique alors que les dieux de l’Olympe sont parvenus à repousser et vaincre les Titans. Un combat d'envergure dont personne ne sortit finalement indemne. Avant de disparaître, les enfants de Gaïa et d’Ouranos maudissent le panthéon grec. Ils le jurent solennellement : ils prendront un jour leur revanche sur Zeus et ses alliés. Une parole qu'ils tiennent en lançant à leurs trousses des créatures maléfiques appelées Géants.

Ailleurs dans le pays, Heron, un jeune homme sans problème, découvre pourtant qu’il est le fils du dieu suprême et qu'une mission des plus importantes l'attend. Il va devoir rien de moins que sauver l'Olympe. Saura-t-il se montrer digne de cette tâche de laquelle dépend le destin du monde ?

Au vu de la bande-annonce dévoilée aujourd'hui, il faut s'attendre à une série d'action survoltée qui ne lésine pas sur la violence et les effusions de sang. Quand on sait que la série est produite par Powerhouse Animation, déjà derrière la très gore Castlevania, on n'est finalement plus très surpris. Pareil en ce qui concerne les créateurs, déjà à l’œuvre sur les pas très fins Death Note et Les Immortels. Amateurs de comédies romantiques, passez votre chemin ! Ceux qui jubilent sur L'Attaque des Titans, découvrez bientôt votre nouvelle série préférée !

Des voix 4 étoiles

Au rayon du doublage, nous aurons en effet la chance d'entendre la voix de Jason O'Mara, doubleur officiel de Batman en V.O dans tous les derniers dessins-animés du DCU, que ce soit par exemple Justice League Dark : Apokolips war ou Le Règne des Supermen. C'est lui qui incarne Zeus dans la série Netflix.

Derek Phillips, croisé dans 9-1-1, est le héros Heron. Claudia Christian sera Hera après avoir joué dans Castle, Grimm ou Mentalist. Elias Toufexis sera Seraphim, lui qui est déjà dans les excellentes séries de science-fiction Star Trek : Discovery et The Expanse.

La saison 1 de Blood of Zeus est composée de 8 épisodes. Elle sera disponible dès le 27 octobre sur Netflix.