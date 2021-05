Bloodlands sur Canal+ : c'est quoi cette série policière ?

À partir du 3 mai, Canal+ diffusera la série policière britannique "Bloodlands", avec James Nesbitt dans le rôle principal. Préparez-vous à vivre une enquête qui s'annonce palpitante.

Suivez l'enquête !

Doyenne des chaînes de télévision britannique avec ses 85 ans d’existence, la BBC One produit souvent des séries policières. Avec Bloodlands, la chaîne garde ses bases habituelles, en particulier lorsqu’elle recrute James Nesbitt dans le rôle principal. Jouant souvent les rôles de flics patibulaires, l’interprète du nain Bofur dans la saga Le Hobbit a déjà travaillé pour la BBC One par le passé. En effet, on avait pu le voir dans La Loi de Murphy, The Canterbury Tales, Jekyll et The Missing. On a donc un adepte des séries policières au casting. Surtout, ce nouveau show est crée par Jed Mercurio, à qui l'on doit la très bonne série policière britannique Line of Duty.

Bloodlands suit donc le détective Tom Brannick, qui est devenu un père célibataire veuf, depuis l’assassinat de son épouse. Lorsqu’un jour, une voiture est repêchée, il est appelé sur place et découvre qu’un homme, Pat Keenan, a été kidnappé. Dans le rétroviseur du véhicule, Tom trouve une photo qui semble reliée à une affaire à laquelle il est très personnellement connecté : celle de la mort de sa femme il y a vingt ans. Le policier va alors mener son enquête, sur fond de vengeance personnelle et ancien conflit nord-irlandais.

Bienvenue en Irlande du Nord

Avec Bloodlands, c’est une véritable promesse de changement de paysage qui se profile pour les téléspectateurs hexagonaux. On se retrouve ainsi en Irlande du Nord, explorant la ville de Belfast, ses environs ainsi que les enjeux passés et actuels qui s’y trouvent. Petite anecdote d’ailleurs : James Nesbitt s’était déjà retrouvé dans un film qui retraçait un événement brutal de l’histoire de ce pays. Il s’agit de Bloody Sunday, réalisé par Paul Greengrass il y’a 19 ans.

Bloodlands ©BBC One

Bloodlands marche d’ailleurs très bien en Irlande du Nord puisque sa première saison a été suivie par plus de la moitié des foyers du pays. Pas étonnant que BBC One ait rapidement renouvelé la série pour une saison 2.

La première saison de Bloodlands est à découvrir sur Canal+ dès le lundi 3 mai.