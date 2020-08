Bob l'Éponge : un spin-off sur Patrick en préparation

Le célèbre partenaire de Bob L'Éponge, Patrick, va avoir le droit à son heure de gloire avec une série dérivée qui lui sera entièrement dédiée. Présent depuis le tout début, ce fidèle ami pas toujours futé, est devenu aussi célèbre que la star principale du dessin-animé.

Les aventures de Bob L'Éponge à Bikini Bottom

Lancée en 1999, la série Bob l'Éponge a été le point de départ d'une franchise qui continue encore d'exister de nos jours. On en veut pour preuve la sortie prochainement de Bob l'éponge - Le film : Éponge en eaux troubles, qui se retrouve sur Netflix à la place d'une arrivée prévue dans les salles cet été. Au commencement, Bob l'Éponge c'est l'histoire de son héros éponyme, une éponge jaune carrée qui réside dans la ville sous-marine de Bikini Bottom. Toute une mythologie est développée autour de cette figure centrale, avec des codes et des personnages secondaires. Le plus connu, avec qui l'éponge partage l'affiche, c'est son ami Patrick. Une étoile de mer rose dont le caractère peut parfois provoquer quelques mésaventures. Comme dans tout duo, les deux se complètent autant physiquement que psychologiquement.

Une série spin-off sur Patrick

Patrick a souvent été mis en lumière et il va se permettre une envolée en solitaire avec la série The Patrick Star Show. Deadline nous apprend que la chaîne Nickelodeon est en train de plancher sur ce spin-off qui pourrait s'étaler sur une première saison de 13 épisodes. L'équipe créative de Bob l'Éponge serait toujours impliquée, ainsi que Bill Fagerbakke, l'acteur qui prête sa voix au personnage. De ce qu'en dit le média américain, il devrait s'agir d'une sorte de late-night show traditionnel comme il en existe énormément à la télévision américaine. Le résultat pourrait s'inscrire dans la veine du The Larry Sanders Show. Voilà déjà de quoi se faire une idée.

Patrick sera la star et sa famille apparaîtra aussi à l'écran. Nous devrions en apprendre plus sur son passé, ses liens avec ses proches et son entourage. Des nouvelles têtes seront conviées à se présenter, alors que d'autres personnages déjà connus dans l'univers de Bob l'Éponge pourraient aussi faire quelques apparitions ponctuelles afin de satisfaire les fans. Il est encore trop tôt pour dire si l'éponge star se montrera en personne à une ou plusieurs reprises. En ce qui concerne le ton, nous ne devrions pas être trop loin de ce qui se fait dans la série principale, comme humour et direction artistique.