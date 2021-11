Boba Fett : la série se dévoile dans un nouveau teaser

« Le Livre de Boba Fett », la prochaine série Star Wars à voir le jour sur Disney+, vient de dévoiler un tout nouveau teaser. Une courte vidéo qui propose quelques images inédites du show, attendu le 29 décembre prochain sur la plateforme de streaming.

Boba Fett : un historique légendaire

Est-ce réellement utile de présenter Boba Fett ? Initialement, le personnage est un chasseur de primes créé en 1977, quelques mois après la sortie de Star Wars : Un nouvel espoir. Cet antihéros mystérieux, qui est présent à peine 6 minutes à l'écran dans toute la trilogie originelle, est ensuite introduit dans Star Wars : L’Empire contre-attaque. Boba Fett trouve ensuite la mort dans Star Wars : Le Retour du Jedi. Par la suite, George Lucas a décidé d’ajouter le personnage a postériori dans sa nouvelle édition de Un nouvel espoir. À l’époque, ce protagoniste, rapidement devenu iconique à la fois pour son design et son absence totale de background, était incarné par le regretté Jeremy Bulloch.

Boba Fett (Temuera Morrison) - The Mandalorian ©LucasFilm / Disney+

Ensuite, George Lucas décide de ramener le personnage dans la prélogie. Dans Star Wars : L’Attaque des Clones, c’est le jeune Daniel Logan qui campe le personnage. Dans cette nouvelle trilogie, le personnage est davantage développé, notamment en expliquant sa naissance et ses origines. Les spectateurs apprennent alors que l’emblématique mercenaire est le fils de Jango Fett, un autre chasseur de primes légendaire, incarné pour l’occasion par Temuera Morrison.

Le grand retour du personnage

Alors qu’on pensait tous que l’univers Star Wars en avait terminé avec Boba Fett, la saison 2 de The Mandalorian a fait l’effet d’une détonation. En effet, Jon Favreau a décidé de ramener le personnage sur le devant de la scène. Alors que seuls les lecteurs de comics et de romans savent comment le célèbre chasseur de primes a survécu à sa chute dans le Sarlacc, cet antihéros est mystérieusement revenu dans la saison 2 de The Mandalorian, sous les traits de Temuera Morrison. Les spectateurs ont tellement bien accueilli ce retour, que Disney a décidé de produire une série centrée sur le personnage.

Le Livre de Boba Fett ©LucasFilm / Disney+

Ainsi, Le Livre de Boba Fett est attendu le 29 décembre prochain sur Disney+. Cette série spin-off est dirigée par Dave Filoni et Jon Favreau et verra évidemment le retour de Temuera Morrison sous le casque. Tandis que la date de sortie se rapproche à grands pas, Disney vient de publier un nouveau teaser de la série. Une courte vidéo pratiquement sans paroles qui offre quelques séquences inédites et qui se conclut sur une réplique déjà culte : « I am Boba Fett ». Et pour accompagner la sortie de la série, Disney+ vient de publier un court documentaire d'une vingtaine de minutes consacré aux origines du personnages. Découvrez sans plus attendre Sous le casque : l'héritage de Boba Fett :