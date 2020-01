BoJack Horseman : Netflix dévoile un trailer émouvant pour la fin de la série

Vous avez aimé ? Partagez :

La série « BoJack Horseman » touche à sa fin. Pour l’occasion, Netflix vient de partager une bande annonce nostalgique qui rappelle le chemin parcouru. Ce final de la saison 6 est attendu le 31 janvier sur la plateforme.

Netflix vient de publier la bande-annonce finale de BoJack Horseman. Il s’agit de la partie B de la saison 6, qui devrait d’ailleurs être la dernière. Le show est attendu le 31 janvier prochain sur la plateforme de streaming. La série est toujours portée par Will Arnett et Aaron Paul.

Une bande-annonce nostalgique

Dans la première partie de la saison 6 de BoJack Horseman, dévoilée à la fin de l’année 2019, BoJack semble enfin remonter la pente après sa cure de désintox. Il trouve même un emploi comme professeur d’audiovisuel à la fac. Malheureusement pour lui les problèmes ne sont jamais loin. Deux journalistes enquêtent sur son passé, et plus particulièrement sur la mort de Sarah Lynn lors de la 4ème saison.

BoJack Horseman est diffusé depuis 2014. Créée par Raphael Bob-Waksberg, la série s’est imposée comme un des shows majeurs au sein des dessins animés pour adultes. Depuis le tout début Will Arnett et Aaron Paul participent également à la série comme producteurs exécutifs et prêtent leur voix respectivement à BoJack et à Todd Chavez.

Une série déjà culte par son ton dépressif et extrêmement pessimiste. Véritable épopée psychologique et introspective sur le personnage de BoJack, la série s’est imposée comme un classique instantané. Doublé d’une critique d’Hollywood et du fonctionnement du système cinématographique, le show promet une conclusion grandiose.

La série ne cesse de recevoir des critiques élogieuses avec notamment une note de 93% sur Rotten Tomatoes. Tandis que les précédentes saisons sont évidemment disponibles sur Netflix, cette partie 2 de la saison 6 devrait présenter les derniers épisodes de BoJack Horseman. Rendez-vous le 31 janvier.