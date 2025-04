Bonne nouvelle : HBO n’en a pas fini avec The Last of Us

Alors que la très attendue deuxième saison de "The Last of Us" n’est pas encore sortie, la chaîne HBO a fait une annonce importante concernant la série. Elle devrait ravir les fans.

Une série adulée par le public et la critique

En 2023, HBO diffusait la première saison de The Last of Us, adaptée du célèbre jeu vidéo du même nom. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le pari fut plus que gagnant pour les créateurs Craig Mazin et Neil Druckmann, également directeur créatif du jeu.

En effet, dès sa sortie, The Last of Us a battu des records. Le premier épisode avait rassemblé 4, 7 millions de téléspectateurs, permettant à la chaîne câblée de réaliser la deuxième meilleure audience de son histoire depuis 2010. Mieux, la série HBO a attiré en moyenne 32 millions de curieux à chaque épisode. Et comme si cela ne suffisait pas, la série post-apocalyptique a largement été acclamée par la critique. Tant mieux pour les fans, puisque le plaisir ne va pas s’arrêter là.

The Last of Us pourrait continuer pendant encore quelques saisons

La deuxième saison n’est pas encore sortie que HBO vient d’annoncer que la série était renouvelée pour une troisième saison. La chaîne américaine a-t-elle si confiance en la série qu’elle lui donne son feu vert avant même de dévoiler la saison 2 ? Pas exactement.

Si la première saison était adaptée du jeu de 2013, la deuxième est tirée du jeu The Last of Us Part II, sorti en 2020. Les gamers savent alors que le jeu est très dense. Pour les showrunners de la série, il était donc logique de l’adapter en plusieurs saisons. Dans les colonnes de Variety, Craig Mazin dit prévoir « une ou deux saisons de plus » à la série.

« C'est de plus en plus difficile à réaliser, car chaque épisode devient énorme. On ne veut pas attendre quatre ans pour terminer une série de 17 épisodes », tout en indiquant que la saison 2 en comporte sept.

Bonne nouvelle donc pour les fans qui pourront retrouver, pendant encore quelque temps, leurs héros sous les traits de Pedro Pascal et Bella Ramsey. Sans oublier Gabriel Luna et Rutina Wesley, accompagnés cette saison de Catherine O’Hara, Kaitlyn Dever, Isabela Merced ou encore Jeffrey Wright.

La saison 2 de The Last of Us débute le 13 avril prochain sur HBO et sur Max pour la France.