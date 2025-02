Bonne nouvelle pour cette série qui cartonne sur Disney+

Depuis son lancement récent, "Paradise" est l’une des séries qui font le plus parler d’elles en ce moment. Alors qu’elle récolte de nombreuses louanges, deux bonnes nouvelles la concernant viennent de tomber.

Paradise débute fort

Particulièrement prenante, la série Paradise a été récemment lancée sur Hulu en Amérique du Nord et sur Disney+ à l’international. Elle prend place au sein d’une paisible communauté d’habitants très riches. Un jour, un événement choquant vient troubler le quotidien de ses membres : l’un d’entre eux est assassiné. L’enquête pour comprendre le mystère entourant son meurtre va connaître de nombreux rebondissements inattendus.

Le premier épisode de Paradise a été dévoilé le 26 janvier dernier. Comme rapporté par Variety, il a débuté très fort. En neuf jours, il a récolté 7 millions de vues. Depuis, la série continue de faire parler d’elle. Sur Allociné, les spectateurs et la presse s’accordent à lui attribuer la très belle note de 3,9 étoiles sur 5. Sur Rotten Tomatoes, la série récolte pour l’instant 83% d’avis positifs parmi le public et 81% parmi les journalistes. Suite à ce lancement réussi, deux bonnes nouvelles viennent d’être partagées sur la série.

La série officiellement renouvelée

Avec un tel triomphe, Hulu n’a pas souhaité attendre plus longtemps avant d’enclencher la suite. Variety rapporte que la plateforme a officiellement renouvelé la série créée par Dan Fogelman pour un deuxième chapitre.

Hulu n’a donc même pas attendu la fin de la diffusion de la première saison de Paradise pour lancer officiellement le développement de la deuxième. Car les fans de la série ont encore deux épisodes à découvrir pour connaître la conclusion du premier chapitre. Le premier de ces deux épisodes sortira ce mardi 25 février, et le second le 4 mars.

Le tournage des nouveaux épisodes débutera bientôt

Le renouvellement de Paradise pour une deuxième saison est donc la première bonne nouvelle concernant la série. La deuxième nous vient également de Variety. Le média assure que le tournage de la saison 2 du show débutera dès le printemps prochain.

Avec ce début de tournage qui approche donc à grands pas, la saison 2 de Paradise devrait être prête à être dévoilée l’année prochaine. On attend encore une communication officielle de Hulu ou Disney sur le sujet. Mais on peut spéculer que le deuxième chapitre sortira en début d’année 2026, soit un an après le premier.