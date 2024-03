"Comme un vrai voyou" : Booba fait monter la pression dans le trailer d'Ourika

"Ourika", série policière inédite cocréée par Booba, arrive fin mars sur Prime Video et s'offre une bande-annonce étendue où les enjeux comme la pression augmentent radicalement. Des images prometteuses pour, peut-être, une excellente surprise.

Ourika arrive

À noter dans les agendas, c'est le 28 mars 2024 que la série Ourika, créée depuis une idée originale d'Elie Yaffa aka Booba et Clément Godart, arrive sur Prime Video. Après un premier teaser intrigant et qui plantait le décor de cette nouvelle série policière, une nouvelle bande-annonce en montre plus et dévoile notamment quel rôle tient dans Ourika le célèbre et sulfureux rappeur.

Elie Yaffa - Ourika ©Prime Video

On suit dans Ourika la famille Jebli, et particulièrement le cadet de la fratrie, Driss (Adam Bessa), contraint de reprendre les affaires familiales après l'incarcération de son frère Moussa (Salim Kechiouche), à la tête d'un trafic lucratif de cannabis. Driss va devoir faire face à plusieurs menaces. Celle de la police tout d'abord, tout particulièrement venant de William (Noham Edje), un jeune flic de la BAC très ambitieux et qui rêve d'intégrer l'OCRTIS, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Mais aussi la menace représentée par ses concurrents, dont Metis, puissant trafiquant incarné par Booba, d'abord incarcéré mais qui va vite sortir de prison...

Essayez Amazon Prime - 30 jours gratuits

Dans la lignée d'Engrenages et de Gomorra ?

Avec Marine Francou, scénariste d'Engrenages et collaborant au scénario d'Ourika, et le versant très "criminel" de cette série policière, façon Mafiosa ou encore Braqueurs et Gomorra, Ourika pourrait se distinguer des nouvelles séries policières comme B.R.I. créée par Jérémie Guez et Pax Massilia d'Olivier Marchal. Dans tous les cas, les nouvelles images de cette bande-annonce égrenées sur le son culte de Booba Écoute bien témoignent d'une jolie ambition, ce qui par ailleurs se perçoit dans la constitution d'un casting très talentueux avec notamment Adam Bessa et Salim Kechiouche, Noham Edje, Sawsan Abès et Meriem Serbah.