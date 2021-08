Brand New Cherry Flavor : une bande-annonce cauchemardesque pour la série Netflix

Après "Alita : Battle Angel", on retrouvera très prochainement Rosa Salazar dans la mini-série "Brand New Cherry Flavor". Netflix a dévoilé la bande-annonce de son prochain programme horrifique.

C'est quoi Brand New Cherry Flavor ?

Brand New Cherry Flavor est une mini-série adaptée du livre de Todd Grimson, Brand New Cherry Flavor : A Novel of the Occult. L'histoire se déroule à Los Angeles dans les années 1990. On y suit Lisa Nova, une jeune femme qui souhaite devenir réalisatrice. Une artiste qui va rencontrer un producteur prêt à l'aider à tourner son film. Cependant Lisa va vite déchanter et découvrir l'hypocrisie du monde hollywoodien. Trahie par son producteur, elle décide de se venger, quitte à plonger dans un cauchemar surnaturel...

Une bande-annonce inquiétante

Netflix a dévoilé la bande-annonce de Brand New Cherry Flavor. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce nouveau programme s'annonce particulièrement étrange. Après avoir consulté une sorte de chaman, Lisa va être plus réceptive aux esprits. Ainsi elle pourra faire vivre un enfer au producteur, mais elle aura également des visions cauchemardesques. L'ambiance de ces images est parfois glauque, parfois violente et surtout très angoissante. On peut donc s'attendre à ce que Netflix marque les esprits avec une proposition horrifique atypique.

Brand New Cherry Flavor ©Netflix

La star d'Alita au casting

Au casting, on retrouve en premier lieu Rosa Salazar. La comédienne a gagné en popularité dernièrement avec Alita : Battle Angel. Avant cela, elle avait participé à la trilogie Le Labyrinthe dans un rôle secondaire. Du côté des séries, elle avait le premier rôle d'Undone. Et il y a dix ans, elle participait à la première saison d'American Horror Story en interprétant Maria. L'actrice revient donc à une série horrifique avec Brand New Cherry Flavor.

À ses côtés sont présents Eric Lange et Catherine Keener. La mini-série proposée par Netflix contiendra huit épisodes. Ils seront à découvrir à partir du 13 août sur la plateforme de streaming.

Découvrez ci-dessous les posters du show :