Braqueurs : la série d'action Netflix avec Sami Bouajila a son trailer

Après le film "Braqueurs", Julien Leclercq va revenir sur Netflix avec une série dérivée, toujours avec Sami Bouajila en tête d'affiche. Découvrez la première bande-annonce dans laquelle on retrouve, sans surprise, de l'action.

Braqueurs : une série Netflix inspirée du film arrive

Le nom de Julien Leclercq est connu en France, si vous vous intéressez au cinéma d'action. Dernièrement, c'est surtout sur Netflix qu'on a entendu parler de lui avec les longs-métrages La Terre et le sang puis Sentinelle. En 2016, dans les salles, il faisait parler de lui avec Braqueurs. Un film sur une bande de braqueurs en région parisienne qui devait s'allier à des dealers de cité à la suite d'un événement regrettable. Sauf que l'entente n'allait pas tarder à se dégrader, enclenchant une guerre violente entre les deux camps.

L'année dernière, Netflix confirmait son envie de continuer avec Julien Leclercq en annonçant qu'une série dérivée de Braqueurs était en préparation. On sait que la firme cherche à créer du contenu original spécifique dans chaque pays et la France reste un marché intéressant sur lequel investir.

Braqueurs, la série ©Netflix

Sami Bouajila toujours au casting, mais dans un autre rôle

On ne disposait pas encore de grandes indications sur comment le scénario allait se positionner par rapport au film. Les choses nous semblent plus claires avec la diffusion de la première bande-annonce. Sami Bouajila sera de retour devant la caméra pour Braqueurs, la série sauf qu'il ne tiendra pas le même rôle que par le passé. Preuve qu'on restera dans un esprit similaire, mais pas dans un prolongement scénaristique.

La star campera cette fois Mehdi, un braqueur expérimenté qui va travailler avec une criminelle plus jeune (Tracy Gotoas) pour venir en aide à Shaïnez (Sofia Lesaffre), la petite copine de la co-héroïne. On retrouve des motifs similaires avec ceux du film, autant sur le fond que sur la forme. Comme le long-métrage, la série sort l'artillerie lourde et a l'air d'avoir envie de proposer des scènes d'action fortes. Julien Lerclecq étant toujours impliqué à la réalisation, cette cohérence avec Braqueurs tombe sous le sens.

Le genre de l'action étant très en vogue en ce moment, on ne voit pas comment la série pourrait ne pas fonctionner chez nous. On l'imagine bien, également, s'offrir une belle carrière à l'étranger. La mise en ligne est prévue le prochainement, le 24 septembre.