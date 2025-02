Bref. aura-t-elle une saison 3 ? Kyan Khojandi répond

"Bref." a effectué son grand retour avec le lancement d’une deuxième saison sur Disney+ ce vendredi février. Son co-créateur et acteur principal, Kyan Khojandi, a évoqué la possibilité d’une saison 3.

Bref. est de retour

Diffusée de 2011 à 2012 sur Canal+, Bref. a vite rencontré un grand succès et est même devenue une série culte. Et alors que l’on ne s’y attendait pas, la série a récemment effectué son grand retour avec une deuxième saison, cette fois découpée en six épisodes d’environ 30 minutes.

On peut donc retrouver le personnage incarné par Kyan Khojandi, qui fait toujours face aux situations de la vie quotidienne mais a désormais 40 ans. À ses côtés, la plupart des personnages principaux de la saison 1 reviennent également, pour le plus grand bonheur des fans. Parmi ces derniers, ceux qui ont déjà vu le nouveau chapitre de Bref. se demandent peut-être si un troisième verra le jour. Le co-créateur de la série a donné une réponse encourageante à cette question.

Kyan Khojandi prêt à faire une suite

Suite à la sortie des nouveaux épisodes de Bref., Première a demandé à Kyan Khojandi si une troisième saison était envisageable. Et celui qui a co-créé la série avec Bruno Muschio a expliqué que le lancement de nouveaux épisodes était une réelle possibilité. Même s’il affirme ne rien avoir planifié à ce sujet pour le moment :

Tout est ouvert. On n’a pas de plan pour la suite. Mais on a laissé des portes ouvertes pour nos personnages. Si on a de bonnes idées, pourquoi pas. Mais pour ça, il faut vivre. Peut-être pas encore une décennie entière, mais on verra…

On comprend donc avec ces propos que les créateurs de la série veulent attendre d’avoir de nouvelles choses à raconter avant de s’attaquer à un éventuel troisième chapitre de Bref.. Car Kyan Khojandi et Bruno Muschio ont puisé dans leurs expériences personnelles pour créer les deux premières saisons de la série.

Le producteur de la série va plus loin

De son côté, le producteur de Bref. Harry Tordjman, a été un peu plus loin que Kyan Khojandi en évoquant la potentielle troisième saison de la série. Il a expliqué à l’AFP que celle-ci était déjà « en réflexion ». Ce qui n’est pas étonnant, au vu du démarrage en trombe de la deuxième saison. Car, si Disney n’a pas partagé ses chiffres d’audience, elle débute très fort.

Comme l’a partagé sur son compte Twitter ce même Harry Tordjman, la série est actuellement la plus vue sur Disney+ en France. Devant un retour aussi réussi, les producteurs du show semblent donc déjà réfléchir à la suite. Comme expliqué plus haut, il faudra toutefois patienter pour voir les nouveaux épisodes s’ils sont bel et bien lancés un jour.