BRI : la série policière et nouvelle Création Originale de Canal+ se dévoile

En tournage depuis début mars 2022, la série et nouvelle Création Originale Canal+ "BRI", centrée sur ce corps d'élite de la police française, se dévoile et s'annonce déjà comme une belle promesse.

BRI, une série sur l'élite de la police française

Canal+ est un très solide fournisseur de fictions françaises de haut niveau, dans tous les genres, avec des réussites qui ont souvent dépassé nos frontières. Dans le genre policier, on retient évidemment Braquo, Engrenages ou encore Mafiosa, le clan. Une nouvelle série va bientôt voir le jour, et ce qu'on en sait semble très prometteur. La série BRI, qui comme son titre l'indique s'intéresse à la fameuse Brigade de Recherche et d'Intervention, aussi appelée l'antigang, est actuellement en tournage. Elle sera à découvrir en 2023.

Son synopsis est le suivant : À la BRI Versailles, unité historique spécialisée dans le grand banditisme, Saïd prend la tête d’une équipe constituée de jeunes flics d’élite aussi téméraires qu’efficaces. L’ancien membre des forces spéciales remplace Patrick, chef charismatique qui a bâti sa légende de policier en collaborant pendant 20 ans avec Éric, leader d’un clan de la pègre parisienne. Saïd, devra trouver sa place au sein de son groupe tout en évitant qu’une guerre de gangs n’éclate entre la famille d’Éric et celle des frères El Hassani. Mais c’était sans compter sur Patrick, bien déterminé à revenir sur le devant de la scène si Saïd refuse de prendre parti dans ce règlement de comptes qui risque d'embraser la capitale.

Et des deux côtés de la caméra, il y a du beau monde.

Jérémie Guez à la création, Sami Outalbali et Sofian Khammes au casting

À la création, au scénario et à la réalisation de BRI, on retrouve Jérémie Guez. Celui-ci est un acteur précieux et précoce de la fiction française, bosseur acharné à qui l'on doit plusieurs polars - il a écrit son premier roman à l'âge de 22 ans- , des scénarios de thrillers et films policiers (notamment Lukas, La Terre et le Sang, Boîte noire) et déjà deux réalisations : Bluebird et Sons of Philadelphia. Familier de ces univers, il est tout désigné pour prendre les commandes de cette nouvelle série policière. Pour écrire la première saison, composée de 8 épisodes de 52 minutes, il a travaillé avec Erwan Augoyard, un des auteurs de la série Engrenages.

Sons of Philadelphia ©Killer Films

Côté casting, c'est surtout une jeune génération qui prendra la lumière, dans des rôles encore inconnus. Ainsi, on pourra voir entre autres Sami Outalbali (Sex Education, Une histoire d'amour et de désir), Sofian Khammes (La Nuée, Sentinelle Sud), mais aussi Rabah Naït Oufella, Ophélie Bau et Théo Christine, ainsi que des participations de Bruno Todeschini, Emmanuelle Devos et Vincent Elbaz.

Le quotidien de la BRI décrypté

La BRI s'est trouvée sous les projecteurs lors de son intervention au Bataclan lors des terribles attentats de novembre 2015. Mais, historiquement, ce corps d'élite de la police nationale est une unité d'enquête et d'intervention spécialisée dans la lutte contre le grand banditisme, réparties en différentes brigades sur tout le territoire. Écoutes, filatures, enquêtes, "les" BRI sont donc avant tout une force de la police judiciaire, qui a ensuite développé une expertise dans la résolution de crises telles que les prises d'otages et les attaques terroristes. C'est ainsi ce que la série BRI montrera, le quotidien de ces hommes et femmes prêts à intervenir à tout moment.

Jérémie Guez explique ainsi son attrait dans le Mag Canal+ :

Ce qui m'impressionne le plus chez les flics de la BRI, c'est leur énergie, leur mental, leur résistance à l'adrénaline malgré des cycles de sommeil très courts. (...) Ces flics ne comptent pas leurs heures. Ils sont passionnés.

Rendez-vous donc en 2023 !