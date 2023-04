BRI : on en sait plus sur la série policière événement de Canal+

Dans la lignée de ses succès "Engrenages" et "Braquo", Canal+ diffusera bientôt sa nouvelle Création Originale : "BRI". Une immersion nerveuse et haletante au sein d'un groupe de l'élite de la police nationale, signée Jérémie Guez et Erwan Augoyard.

La nouvelle série policière de Canal+ arrive

Depuis la diffusion de la dernière saison d'Engrenages en 2020, on attendait de voir ce que Canal+ proposerait comme nouvelle série policière originale. Et on va pouvoir enfin le découvrir, puisque sa nouvelle Création Originale BRI débutera sa diffusion le 24 avril 2023. Comme son titre l'indique, il sera question du quotidien du groupe BRI de Versailles, spécialisée dans la répression du grand banditisme, quand ils ne sont pas réquisitionnés par d'autres services pour intervenir dans différentes situations.

Socrate (Théo Christine) - BRI ©Canal+

En effet, ces policiers d'élite, qui ont pris la lumière lors de la terrible soirée du 13 novembre 2015 et leur intervention au Bataclan, sont formés à intervenir très rapidement et de différentes manières. C'est cette expertise particulière que le scénariste et réalisateur Jérémie Guez a souhaité montrer et, pour ce faire, il peut compter sur un casting de grande classe.

Un casting très solide pour BRI

Parmi les acteurs et actrices qui ont endossé l'uniforme, il y a Sofiane Khammes qui incarne Saïd, ancien du renseignement militaire qui se retrouve à la tête du groupe BRI de Versailles. Au-dessus de lui, il doit rendre des comptes à Ferracci (Emmanuelle Devos) tout en gérant l'héritage compliqué de l'ancien patron du groupe, Patrick (Bruno Todeschini).

Saïd peut compter sur une équipe soudée, composée du puissant Julien (Waël Sersoub), de l'efficace et solitaire Vanessa (Ophélie Bau) et du discret Badri (Rabah Nait Oufella). Ceux-là vont devoir accueillir un nouveau venu, tout droit arrivé de la brigade des stups, le débrouillard et énergique Socrate (Théo Christine).

BRI ©Canal+

Face à eux, on trouve des criminels aguerris. Au rang desquels on compte un caïd gitan, Éric Perez (Vincent Elbaz), sa fille Nina (Nina Meurisse), ou encore un braqueur déterminé, Rayan (Sami Outalbali), et un homme de main dangereux au charisme froid, Jean Khodja (Hugo Dillon).

Une histoire de générations

Cette équipe de la BRI est jeune, et elle doit composer avec le départ à la retraite de Patrick et l'arrivée de Saïd. Une situation qui va ébranler leurs certitudes et mettre au grand jour quelques secrets. En racontant cette histoire, Jérémie Guez souhaite ainsi proposer un regard neuf sur le genre de la série policière. Il explique alors, dans le cadre de la promotion de BRI :

B.R.I est née de l’envie de renouveler les codes de la série "de flics" traditionnelle tout en lui rendant hommage. Fortement inspiré par des figures policières classiques et cultes, j’ai été comme nous tous bercé par l’image du commissaire au visage un peu rongé par l’alcool ou le tabac, bourru mais attachant, mais souhaitais mettre en scène le passage de cette représentation culte à une nouvelle génération. La volonté était aussi de repenser l’opposition entre flics et voyous. Ici, les truands peuvent être les meilleurs alliés de la BRI et inversement. C’est avant tout le conflit qui en résulte au sein du groupe que j’ai pour ambition de dépeindre. La transmission, l’héritage, le passage d’une génération à une autre ne va jamais de soi.

Les huit épisodes de BRI, chacun d'environ 50mn, montrent ainsi comment ces individus mettent en place leurs filatures, enquêtes, interventions et interpellations musclées. Tout en vivant aussi des drames plus intimes. Sont-ils fait pour ce boulot ? Sont-ils du "bon" côté ? Peuvent-ils se faire confiance ? Réponses à partir du 24 avril 2023.