Briarpatch : c’est quoi cette nouvelle série avec Rosario Dawson ?

Qui dit nouvelle année, dit nouvelles séries. « Briarpatch », nouvelle série dramatique où Rosario Dawson joue une détective qui enquête sur la mort de sa sœur verra le jour sur USA Network le 6 février.

La collaboration entre USA Network et Sam Esmail continue de fleurir. Le créateur de Mr. Robot s’allie avec le scénariste Andy Greenwald pour une nouvelle série d’anthologie, Briarpatch, qui verra le jour le 6 février sur la chaîne américaine.

Dans le premier rôle nous retrouvons Rosario Dawson qui joue Allegra Dill, une détective qui revient dans sa ville natale au Texas afin d’enquêter sur la mort de sa sœur. Ce synopsis ne vous mettra peut-être pas l’eau à la bouche dès sa lecture mais c’est en s’intéressant de plus près à cette série et en regardant la bande-annonce qu’on se rend compte que l’histoire est plus intrigante que l’on pense.

Une série à l’allure déjantée

Entre comédie noire, enquête et thriller, la série semble mêler les genres. En plus du côté investigation, on retrouve une storyline de politiciens corrompus et des personnages qui ont l’air à première vue tous plus déjantés les uns que les autres. Briarpatch est l’adaptation du livre Ondes de Choc de l’auteur Ross Thomas. L’ambiance “petite ville qui cache des gros secrets” n’est pas nouvelle dans l’univers des séries et on a hâte donc d’en connaître plus sur cette nouveauté.

Cette nouvelle série est un changement d’ambiance pour Rosario Dawson qui se voit offrir son tout premier “premier rôle” au petit écran malgré une longue carrière dans l’industrie. On se souvient tout de même de l’actrice de 40 ans connue pour avoir joué le rôle de Mimi Marquez dans Rent et qui a plus récemment joué dans Jane the Virgin, Luke Cage ou encore Daredevil.

Et en plus de Rosario Dawson, on trouvera au casting l’acteur Jay R. Ferguson ou encore Alan Cumming. Un casting de choix, donc série de choix ? A voir !

Retrouvez le premier épisode de Briarpatch sur USA Network à partir du 6 février 2020.