Brooklyn Nine-Nine : la huitième saison sera la dernière

"Brooklyn Nine-Nine", la série comique policière avec Andy Samberg, se terminera au bout de sa huitième saison. Sa diffusion est prévue en 2021.

Brooklyn Nine-Nine : le commissariat de la folie

Brooklyn Nine-Nine est une série comique créée par Dan Goor et Michael Schur. On y suit les péripéties d'un groupe d'inspecteurs déjantés dans un commissariat de New York. Jack Peralta (Andy Samberg) en est la star, lui qui se soucie plus du résultat que de la forme. Ses méthodes loufoques ont fait leurs preuves, même si elles s'éloignent assez souvent du cadre de la loi. L’arrivée du capitaine Raymond Holt (Andre Braugher), un homme froid, strict et impassible, va changer la donne. Il est temps de remettre de l'ordre dans cette unité qui ressemble un peu trop à un jardin d'enfants.

Brooklyn Nine-Nine ©Universal Television

Le casting est complété de Melissa Fumero, qui joue Amy Santiago, et de Stephanie Beatriz qui incarne aussi Rosa Diaz. Du côté des rôles masculins, Terry Crews interprète Terry Jeffords et Joe Lo Truglio est Charles Boyle.

La comédie a commencé doucement avant de devenir une des séries comiques préférées des spectateurs américains. Pourtant, au bout de 5 saisons, la Fox annonce son annulation. Les audiences ont fortement baissé depuis le début de la saison 3 et la barre des 100 épisodes étant atteinte, le show peut passer tranquillement en syndication. C'est néanmoins sans compter sur le soutien des fans qui en veulent plus. Même des stars comme Lin-Manuel Miranda, Seth Meyers ou Mark Hamill s'indignent de la nouvelle. Le lendemain, NBC annonce qu'elle a récupéré les droits de la série et la renouvelle pour une sixième saison. Un choix logique puisque la chaîne appartient à Universal Television qui produisait le show.

Cette résurrection aura toutefois été de courte durée puisque Brooklyn Nine-Nine s'arrêtera définitivement au terme de sa huitième saison.

Les portes du commissariat, bientôt vont se refermer !

Entendons-nous bien, personne ne fera la fine bouche aujourd'hui, bienheureux que nous sommes d'avoir eu droit à trois saisons de plus. Pourtant, il faudra bientôt dire au revoir à la série. C'est sur le compte officiel de Brooklyn Nine-Nine qu'a été annoncé la nouvelle par le biais d'un communiqué de Dan Goor.

Le créateur du show ne se plaint pas non plus, et se montre même plutôt reconnaissant envers NBC et Universal Television de lui avoir donner l'opportunité d'offrir une vraie fin à ses personnages. Il se souvient que, quand il avait pitché l'idée du show à Andy Samberg, ce dernier avait répondu, en rigolant, que cette histoire ne pouvait se raconter qu'en 153 épisodes. Ce total sera exactement celui qui apparaîtra en fin de course. Goor salue également le talent de toute l'équipe, soulignant l’humanité de ceux qui la composent et qui sont aujourd'hui devenus comme une grande famille. Il n'en oublie pas les fans du monde entier sans qui Brooklyn Nine-Nine n'aurait pas échappé à l'annulation.

En fin de message, il ajoute qu'il comprendra que certains soient déçus que le show s'arrête si tôt. Néanmoins, il se montre déjà très heureux que "ça ait duré aussi longtemps". En référence à un des running gags iconiques de Peralta dans Brooklyn Nine-Nine, il rajoute "Titre de ma sextape".

Des adieux pour plus tard

Il faudra toutefois s'armer de patience pour découvrir les derniers moments de la bande à Peralta puisque la huitième saison ne sera diffusée que fin 2021/début 2022, donc lancée à la fin de cette année. Cette huitième saison sera composée de 10 épisodes, soit le plus petit nombre de l'histoire de la série.

Brooklyn Nine-Nine ©Universal Television

Souhaitant coller à une actualité plus sombre, elle abordera les problèmes de violences policières. La mort terrible de George Floyd y sera même évoquée. L'épidémie de COVID sera aussi de l'intrigue.

En France, vous pouvez retrouver les sept premières saisons de Brooklyn Nine-Nine en streaming sur Netflix.