Brooklyn Nine-Nine : la saison 8 va devoir être réécrite après la mort de George Floyd

Terry Crews, l’un des principaux acteurs de "Brooklyn Nine-Nine", a révélé qu’après la fin de la septième saison de la série en avril, les quatre premiers épisodes de la huitième, déjà écrits par le showrunner Dan Goor, ont dû être abandonnés suite du meurtre de George Floyd par un policier. On ne sait pas encore quand sortira la huitième saison.

De quoi parle Brooklyn Nine-Nine ?

Créée par Dan Goor et Michael Schur, Brooklyn Nine-Nine se déroule au sein du commissariat de police de Brooklyn. La série comique met en scène un groupe d’inspecteurs extravagants, et raconte leur quotidien. Ils doivent jongler entre leurs missions, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. L’arrivée d’un nouveau capitaine, froid et strict, fait rapidement regretter aux inspecteurs son prédécesseur. Au centre de la série, on peut voir Andy Samberg dans le rôle de Jake Peralta, Andre Braugher dans celui du capitaine Raymond Holt ou Melissa Fumero, qui joue Amy Santiago. Stephanie Beatriz y incarne aussi Rosa Diaz et Terry Crews interprète Terry Jeffords.

La saison 8 de Brooklyn Nine-Nine va être réécrite

Depuis la mort de George Floyd des mains d’un policier, Brooklyn Nine-Nine se retrouve encore plus sous les feux des projecteurs, puisque la série suit un groupe de policiers qui enchaîne les erreurs. Et Terry Crews a révélé que les quatre premiers épisodes de la huitième saison, que le showrunner Dan Goor avait déjà à sa disposition, ne seront pas diffusés à la suite du drame. La huitième saison devra donc être réécrite de zéro. Dans des propos relayés par Deadline, l’acteur a expliqué ne pas savoir la direction qu’allait prendre la série :

On avait quatre nouveaux épisodes, prêts à être filmés, et ils ont tout simplement été jetés à la poubelle. On doit recommencer. Pour le moment, on ne sait pas dans quelle direction la série va aller.

Terry Crews espère une saison 8 révolutionnaire

L’acteur a aussi expliqué que l’équipe de la série a eu de nombreuses conversations sur la mort de Floyd, et qu’il espère que la future saison de Brooklyn Nine-Nine attaquera le sujet d’une manière jamais vue auparavant :

On a eu beaucoup de tristes et profondes conversations sur le sujet et on espère qu’à travers la série, on va faire quelque chose qui sera réellement révolutionnaire cette année. On a une opportunité avec le show, et on a l’intention de l’utiliser de la meilleure façon possible.

On attend donc avec impatience de voir comment les scénaristes de Brooklyn Nine-Nine vont proposer avec la huitième saison. Il ne sera pas facile de convaincre, puisque le sujet est délicat à aborder à travers une série comique. Mais, comme Crews le souligne, ils ont une opportunité de proposer quelque chose d’avant-gardiste.