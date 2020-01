Brooklyn Nine-Nine : un trailer vintage pour la saison 7

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Prêts à retrouver Jake Peralta, Amy Santiago et toute la bande de flics du Brooklyn Nine-Nine ? La saison 7, qui débute le 6 février aux US, s’annonce dans un trailer vintage avec la charte graphique des années 80.

C’est sans doute le privilège d’entamer une saison en sachant qu’une suivante est déjà prévue : on peut se permettre un décalage sans le souci de sa réception. Et les équipes de Brooklyn Nine-Nine sont expérimentés en ce qui concerne le décalage et disposent d’une très forte popularité et d’une communauté de fans très fidèles. Cette série, qui raconte le quotidien drôle jusqu’à l’absurde de policiers de Brooklyn gagne tout à se mettre en roue libre, et c’est ce qu’annonce le trailer de la septième saison, composé comme une bande-annonce des années 80 (à voir en tête d’article).

Du grain, de la musique kitsch et de l’humour

La bande-annonce de la septième saison, qui commencera sa diffusion aux US sur NBC le 6 février 2020, fleure bon la VHS et, pour ceux qui s’en souviendraient, un peu de l’ambiance Hollywood Night… S’enchaînent donc les images héroïques et poseuses, une typographie fluo au goût douteux, une musique typique des programmes policiers des années 80. Le travail est fait sur la qualité d’image et le montage, et donc ce qu’on peut voir sont bien des images maquillées de la nouvelle saison. On peut y apprendre que la relation entre le capitaine Holt (Andre Braugher) et son chien s’est détériorée, qu’il y a eu une tentative d’assassinat et que la lieutenant-cheffe Santiago (Melissa Fumero) est toujours aussi exigeante.

Ce sera un plaisir de retrouver la fine équipe du Brooklyn Nine-Nine, puisque les acteurs principaux sont tous de retour : Andy Samberg, Terry Crews, Stephanie Beatriz et Joe Lo Truglio, pour ne citer qu’eux. La série était diffusée en France sur France 4 et France Ô depuis 2017. Sachant que ces deux chaînes vont cesser d’émettre en août prochain, il ne restera a priori plus que Netflix pour voir la série. En espérant que la plateforme avance au plus près la diffusion de cette nouvelle saison…