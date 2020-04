Brothers in Arms : une adaptation en série des jeux vidéo arrive

La série de jeux vidéo "Brothers in Arms" s'est absentée de nos consoles et va faire un détour par le petit écran. Une série est en développement afin de replonger dans l'enfer de la Seconde Guerre Mondiale. On y suivra en particulier une histoire méconnue de ce conflit.

Les différents affrontements qui parsèment l'Histoire de l'humanité ont toujours été des sujets exploités à la télévision ou au cinéma. Dans les jeux vidéo également, on connaît plusieurs licences ou titres qui se basent sur des faits historiques. Les FPS notamment se font un plaisir de revisiter certaines dates importantes, comme les deux Guerres Mondiales. Ce que font justement les jeux Brothers in Arms portés par Gearbox Software. Plusieurs épisodes sont sortis, se posant en concurrence avec des séries plus populaires comme Call of Duty ou Medal of Honor. C'est en 2008 que le dernier est sorti, sur la précédente génération de consoles. Si Brothers in Arms n'a pas continué depuis, c'est peut-être parce que l'engouement autour n'a jamais été si fou. À défaut d'avoir un nouveau jeu, on pourra regarder une série télévisée. The Hollywood Reporter annonce que le studio Gearbox et Scott Rosenbaum sont sur ce projet. Ce dernier servira de showrunner.

La série Brothers in Arms se déroulera avant le Débarquement

On sait déjà que cette série va s'attarder sur un épisode assez méconnu de la Seconde Guerre Mondiale : l'Opération Tigre. Elle avait pour but d'être une sorte de répétition avant le Jour-J du Débarquement mais cela a très mal tourné. On suivra huit hommes qui vont s'engager pour sauver leur colonel avant que les ennemis ne découvrent le plan qui se prépare. Comme le note Scott Rosenbaum, ces faits n'ont jamais été traités dans une série TV, ce qui donne déjà à Brothers in Arms une petite originalité dans l'approche.

La popularité des jeux s'est très largement amoindrie étant donné qu'il n'y n'en a pas eu depuis plus de 10 ans et on ne comprend pas trop l'intérêt de miser là-dessus après une telle absence. En raison des moyens financiers demandés, le récit de guerre est assez peu utilisé sur le petit écran. On se souvient tous de l'incroyable Frères D'armes ainsi que de The Pacific, deux références en la matière. Mais dur de citer d'autres grosses références dans le genre. Pour Brothers in Arms, aucun network n'est encore positionné dessus et il n'y a pas encore de date de sortie évoquée.