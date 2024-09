"Buffy m'a anéanti" : James Marsters a très mal vécu cette scène choquante de la série

James Marsters, l'interprète de Spike dans "Buffy contre les vampires", est revenu sur une scène de la saison 6 de la série culte, que l'acteur a très mal vécue.

Buffy contre les vampires : les souvenirs de James Marsters

Diffusée pendant sept saisons entre 1997 et 2003, Buffy contre les vampires est une série culte portée par des thématiques fortes et modernes. Le show est vite rentré dans la culture populaire et continue d'être analysé et commenté. Car la création de Joss Whedon ne raconte pas juste le combat contre le mal d'une lycéenne dotée d'une force surhumaine. Il y est question de passage à l'âge adulte, de la perte, des responsabilités, des traumas, du rapport aux autres, de la place des femmes et du rapport aux hommes, de sexualité et de bien d'autres choses.

Sarah Michelle Gellar est indéniablement la star de la série, puisqu'elle incarne l'héroïne. Mais James Marsters a, lui aussi, bénéficié d'une forte popularité auprès du public en jouant le vampire Spike, d'abord ennemi de Buffy avant qu'il ne tombe amoureux d'elle.

Buffy contre les vampires ©The WB

Récemment, l'interprète de Spike a retrouvé une autre figure mythique des séries des années 2000, Michael Rosenbaum, l'interprète de Lex Luthor dans Smallville (2001-2011). C'est dans le podcast Inside of You de ce dernier que James Marsters est revenu sur son travail dans Buffy contre les vampires, et plus particulièrement sur une séquence qui fut, pour lui, très difficile à tourner. Un véritable "enfer personnel" d'après lui, qui l'aurait "anéanti" et aurait eu pour conséquence de l'envoyer en thérapie.

L'agression de Spike sur Buffy

Comme on pouvait s'en douter, il s'agit de la scène de Rouge passion, l'épisode 19 de la saison 6, où Spike agresse Buffy dans sa salle de bain. Le vampire tente de l'embrasser, mais l'héroïne le repousse, avant qu'il ne revienne à la charge et tente de la violer. Une séquence qui a marqué le public, mais qui n'est absolument pas gratuite. Car elle permet de remettre en avant à quel point la relation entre les deux personnages est toxique, en dépit de la sympathie qu'on peut avoir pour Spike au fil des saisons.

Il est d'abord intéressant d'apprendre par James Marsters que c'est une femme scénariste qui a eu l'idée de cette scène. La production avait demandé aux équipes d'écriture d'imaginer leur pire jour et une grave erreur qu'ils ont fait dans leur vie, et d'en tirer quelque chose de métaphorique.

L’une des femmes scénaristes a eu cette idée, car elle avait rompu avec son ex à l’université et elle s’était rendue chez lui en pensant que s’ils faisaient l’amour une fois de plus, tout s’arrangerait. Elle a en quelque sorte forcé les choses et il a dû la faire sortir de chez lui. Ce fut l’un des souvenirs les plus douloureux de cette période de sa vie.

"Je ne passe pas d’audition pour ce genre de choses"

Reste que le fait de tourner ce passage a été pour James Marsters "le jour professionnel le plus sombre de (sa) vie", tant la représentation à l'écran d'une agression sexuelle lui pose problème.

Je n’aime pas les scènes de prédation sexuelle, ni rien de ce genre. D'ailleurs je ne passe pas d’audition pour ce genre de choses. S’il y a un film avec ce genre de contenu, je ne vais pas le voir. Si le film passe à la télévision, je dois éteindre la télévision avant de la casser. J’ai une réaction très viscérale à ce genre de choses.

Pour autant, l'acteur ne pouvait pas refuser de tourner cette séquence, en raison de son contrat. James Marsters a tout de même tenu à prévenir les scénaristes de l'impact que pourrait avoir cette scène sur le public, qui s'identifie entièrement à Buffy. Dès lors, en agressant physiquement Buffy, James Marsters le faisait en quelque sorte aussi aux spectateurs et aux spectatrices. Chacun risquait alors d'avoir "une réaction très différente" d'après lui.

Sarah Michelle Gellar s'était, elle aussi, exprimé sur cette scène dans The Hollywood Reporter, révélant qu'elle ne voulait pas revoir la saison 6 dans son ensemble.