Burn The Witch : le spin-off de Bleach a un trailer et une date de sortie

Si les Japonais pourront suivre l'anime "Burn The Witch" sous forme de long-métrage d'animation dans les salles, les occidentaux auront en revanche droit à une déclinaisons en plusieurs épisodes. En effet, le spin-off de "Bleach" débarquera sur Crunchyroll. Une belle occasion pour les fans occidentaux de découvrir ou redécouvrir l'univers fascinant créé par Tite Kubo.

Le spin-off de Bleach

Petit retour en mars : de nombreuses fuites (confirmées par la suite par Tite Kubo) font état d'une suite animée de Bleach. Alors que les fans de l'oeuvre sont déjà en sueur après cette nouvelle, ils apprennent en outre qu'un autre manga écrit par Tite Kubo connaîtra également une adaptation animée : Burn The Witch. Ce one-shot sorti en 2018 est un spin-off de Bleach puisqu'il s'attarde sur la branche occidentale de la Soul Society. En effet, l'histoire se déroule dans un Londres parallèle dans lequel humains, sorciers, sorcières et dragons cohabitent ensemble en parfaite harmonie depuis plusieurs générations. Les dragons s’apparentent à des ressources naturelles pour cette ville cachée des humains. Ils y produisent du textile, du minerais ou encore de l’électricité. Seulement, certains dragons sont devenus hostiles et ont commencé à s'attaquer à l'humanité.

Pour contrer cette menace, une milice nommée Wing Bind a alors vu le jour. Cette dernière recense l'élite des sorciers et sorcières dont le but est d'éliminer les dragons malfaisants. Burn The Witch suit donc les aventures du duo Noel/Nini, deux sorcières qui sont capables de voir les dragons et donc de les éliminer.

Disponible chez Crunchyroll

Crunchyroll, le "Netflix de la japanimation" a révélé l'arrivée de l'anime sur ses services, en Europe, en Amérique du Nord et Amérique Centrale, en Afrique, en Océanie, et dans la CEI. Etant donné que Crunchyroll possède une branche française, vous aurez donc l'occasion de découvrir Burn The Witch à compter du 2 octobre. Pour fêter la nouvelle, la plateforme nous livre une première bande-annonce (à découvrir en une de l'article).

Pour rappel, l'anime ne sera pas produit par le Studio Pierrot, qui s'était chargé des 366 épisodes de la série Bleach entre 2005 et 2012. En effet, le studio passe le flambeau au jeune studio Colorido. Ayant vu le jour en 2011, il est jusqu'ici connu pour avoir produit quelques films d'animation dont Taifū no Noruda. Tatsuro Kawano ( Psycho-Pass , Gatchaman Crowds ) mènera le projet, Chika Suzumara ( Yozakura Quartet ~Hana no Uta~ ) s'occupera du script, Natsuki Yamada sera en charge du chara-design et Keiji Inai s'occupera de la musique.

Quant au casting, il rassemblera Shimba Tsuchiya dans le rôle de Balgo Parks, Hiraoki Hirata dans le rôle de Chief et Rie Hikisaka dans le rôle d'Osushi-chan. On trouvera dans les rôles principaux Asami Tano en tant que Nini Spangle et Yuina Yamada en Noel Niihashi.

Une version cinéma différente

Burn The Witch sortira dans les salles japonaises le 2 octobre prochain au cinéma. Il en sera de même sur les plateformes Amazon Prime Video et Hikari TV, au Japon. Ce sera aussi le cas pour Crunchyroll. Toutefois, le 38e numéro du célèbre Weekly Shonen Jump a révélé que la version streamée serait une version « éditée qui différera légèrement de la version cinéma ». Le service de streaming réorganisera ainsi le projet en trois épisodes. Cela pourrait être considéré comme trop court par ceux qui espéraient une série à rallonge mais le studio a néanmoins préféré l'efficacité à la longueur.

Rendez-vous le 2 octobre sur Crunchyroll pour découvrir le résultat.