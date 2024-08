"Ça aurait pu se terminer là" : Tim Burton a bien failli abandonner sa carrière

Tim Burton a récemment déclaré avoir envisagé la fin de sa carrière, après son dernier film sorti au cinéma. Heureusement, alors qu'il "aurait pu prendre sa retraite", le bon projet est arrivé.

Tim Burton dans le doute

Le cinéaste américain Tim Burton, en pleine promotion de son nouveau film Beetlejuice Beetlejuice, suite de son film culte de 1988 et long-métrage d'ouverture de la Mostra de Venise 2024, a fait des révélations surprenantes dans un grand entretien accordé à Variety. Le réalisateur de Batman et de Big Fish a en effet expliqué que les années récentes avaient été difficiles pour lui, et qu'il s'était sérieusement posé la question de prendre sa retraite.

Batman ©Warner Bros. Pictures

Depuis 2019 et la sortie de Dumbo, Tim Burton s'est surtout fait remarquer par son absence du grand écran, et n'a travaillé "que" sur sa série Mercredi pour Netflix, révélation au très grand public de la jeune actrice Jenna Ortega. Grand succès de la plateforme de streaming, si cette série reste une oeuvre mineure au regard de la richesse de sa filmographie, Mercredi est néanmoins d'une grande importance pour Tim Burton. Il a ainsi déclaré :

Honnêtement, après "Dumbo", je ne savais vraiment pas où j'en étais. Je pensais que ça aurait pu se terminer là, vraiment. J'aurais pu prendre ma retraite. (...) J'ai eu l'impression qu'il y avait un changement à l'époque du Covid, où tout était en mouvement. Alors, plutôt que de m'y laisser entraîner, j'ai travaillé sur mes sentiments et sur d'autres choses personnelles. Puis "Mercredi" est arrivé. Cela m'a permis de me reconnecter à la création.

Il faut relever ce fait plutôt rare, à savoir qu'un cinéaste renommé, considéré comme un auteur et réalisateur de succès critiques aussi bien que commerciaux, témoigne de l'importance d'une expérience dans le monde du streaming dans le renouvellement de sa force créative. Merci donc Jenna Ortega, et merci Netflix pour avoir redonné à Tim Burton le goût du cinéma !