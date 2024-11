Ça, c'est Paris : c'est quoi cette nouvelle série de France 2 ?

Ce mercredi 27 novembre 2024, France 2 propose une immersion dans l’univers des cabarets avec "Ça, c’est Paris !". Cette nouvelle série, composée de six épisodes, explore les coulisses d’un établissement fictif, le Tout-Paris, et s’interroge sur l’héritage, la modernité et la survie d’un cabaret face aux défis du monde contemporain.

Ça, c'est Paris : une intrigue au cœur des nuits parisiennes Avec Ça, c’est Paris !, (d'après la chanson de Mistinguett) France 2 plonge les spectateurs dans les coulisses du Tout-Paris, un cabaret fictif qui fait écho aux grandes institutions comme le Paradis Latin ou le Moulin Rouge. L’intrigue suit Gaspard Berthille (Alex Lutz), directeur du cabaret et héritier d’une longue tradition familiale. Mais à l’inverse de son père, Dary, ancien meneur de revue charismatique, Gaspard peine à maintenir l’attractivité de l’établissement. Confronté à des spectacles jugés trop classiques et à une concurrence toujours plus innovante, Gaspard envisage de vendre le cabaret. Pourtant, une dernière chance s’offre à lui : concevoir une nouvelle revue, capable de renouer avec l’esprit des grandes années tout en s’adaptant aux attentes d’un public contemporain. À travers cette histoire, la série propose une réflexion sur les défis auxquels sont confrontés les lieux culturels historiques : comment préserver un héritage tout en se renouvelant ? Le Tout-Paris devient ainsi un symbole des tensions entre tradition et modernité, avec en toile de fond l’univers des cabarets, souvent méconnu. Les six épisodes explorent les dynamiques internes de cet univers, entre rivalités artistiques, pressions économiques et défis personnels. Le spectateur est invité à suivre les destins croisés des artistes et techniciens du cabaret, dans un quotidien oscillant entre glamour et réalité. Un casting prestigieux et une production soignée Pour incarner cet univers, France 2 s’est entourée d’un casting prestigieux. Alex Lutz porte le rôle principal de Gaspard Berthille, apportant sa sensibilité et son expérience d’acteur récompensé à plusieurs reprises. À ses côtés, Charlotte de Turckheim interprète Babeth, un personnage pivot du cabaret. Nicolas Maury, connu pour son rôle dans Dix pour cent, prête ses traits à Adrien Baudry, le chorégraphe chargé de créer la nouvelle revue. Le casting s’enrichit de nombreux talents, parmi lesquels Anne Marivin, Aurore Clément et Florence Thomassin, mais aussi de participations remarquées comme Monica Bellucci, Line Renaud et Christian Louboutin. La série met également en avant de jeunes artistes, notamment des danseuses issues du Paradis Latin, qui donnent vie aux scènes de spectacle. La dimension artistique de la série repose en grande partie sur le travail de Kamel Ouali, chargé des chorégraphies, et de Bertrand Burgalat, qui signe la bande originale. Tournée en grande partie dans des lieux emblématiques de la capitale, Ça, c’est Paris ! revendique une authenticité visuelle et sonore qui rend hommage à l’univers des cabarets. Diffusée chaque mercredi soir et disponible en intégralité sur france.tv, cette série ambitionne de mettre en lumière un pan méconnu de la culture parisienne.