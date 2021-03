Caïd sur Netflix : c’est quoi cette série ultra immersive ?

Voir aussi

The Crown : Harry et Meghan Markle apparaîtront-ils dans la série ?

Depuis quatre saisons, "The Crown" tente de décortiquer en long, en large et en fiction les différentes décennies vécues par la reine Elizabeth II et la famille royale britannique. Toutefois, au vu de l'actualité brulante qui secoue en ce moment Buckingham Palace, on se demande si le clash entre le Prince Harry, sa compagne la duchesse de Sussex Meghan Markle et le reste de la royauté, sera abordé. Son showrunner Peter Morgan donne une réponse catégorique à cette question.