Caïd : une bande-annonce tendue pour la série Netflix

Netflix vient de mettre en ligne les premières images de sa prochaine production française, "Caïd". La série nous plongera au cœur d’une guerre des gangs avec une originalité dans la mise en scène et le format de ses épisodes.

Caïd, un tournage de clip qui dérape

Netflix continue de diversifier son catalogue. La plateforme de streaming dévoilera prochainement sa prochaine production originale française, Caïd. Présentée comme un thriller, la mini-série s’intéresse à un jeune réalisateur et à son caméraman qui se rendent dans une cité du sud de la France pour y tourner un clip de rap. Mais les événements dérapent lorsqu’ils se retrouvent confrontés à une guerre des gangs. Livrés à eux-mêmes, les deux hommes vont devoir trouver un moyen de s’en sortir au milieu du chaos.

Caïd © Netflix France

Caïd a été adaptée d’un film qui s'était distingué au Festival du Polar de Cognac en 2017, où il avait remporté le prix du meilleur long-métrage. Ce sont Ange Basterga et Nicolas Lopez, les créateurs et réalisateurs derrière le film, qui ont signé l’adaptation en série. Ils en ont réalisé tous les épisodes, qu’ils ont écrits avec Nicolas Peufaillit.

Des premières images tendues et immersives

Netflix vient de mettre en ligne les premières images de la mini-série. Et on y découvre en quoi Caïd se distingue par sa forme. Les images sont filmées avec une caméra embarquée, tenue par le caméraman du jeune réalisateur dans l’histoire. On suit donc l’action à travers l’objectif de l’un des deux protagonistes au centre du récit. L’expérience est ainsi immersive, et on peut ressentir la nervosité et la peur du réalisateur grâce à la proximité que l’on a avec lui.

Caïd © Netflix France

Les images dévoilées nous apprennent que le label de l’artiste a chargé le réalisateur au centre du récit de capturer le plus possible d’images de la journée. Mais il ne s’attend pas au déroulement que va prendre le tournage. À peine est-il arrivé sur les lieux avec son caméraman que certains de ses interlocuteurs sont pris pour cible par un homme cagoulé et armé. C’est là que le cauchemar commence pour les deux principaux protagonistes.

Caïd se distingue aussi par son format unique, puisque la mini-série a été découpée en 10 épisodes de 10 minutes. Il faudra patienter un peu plus d’un mois avant de pouvoir les découvrir, puisque Netflix les mettra en ligne le 10 mars prochain.