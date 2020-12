Call Me Kat : un trailer pour la nouvelle série de Mayim Bialik (The Big Bang Theory)

Mayim Bialek met les geeks de côté pour se rapprocher des chats dans la bande-annonce de "Call Me Kat", la prochaine sitcom dont elle sera la star.

Call Me Kat : un remake qui a du chat-rme

Il y a plus d'une dizaine d'années, Miranda Hart (Emma., Spy) créait la série britannique Miranda dans laquelle elle se donnait le premier rôle. Elle y incarnait une jeune femme considérée comme trop grande et pas assez féminine. Moquée par le plus grand nombre (en commençant pas sa mère), elle décidait d'ouvrir une boutique de farces et attrapes. Le show a duré trois saisons et reçu de nombreuses nominations aux Bafta. Aujourd'hui, c'est à la télévision américaine que se dévoile Call Me Kat, un remake produit par Jim Parsons et Mayim Bialik.

Le scénario s'écarte de l’œuvre originale puisqu'ici Kat (Mayim Bialick) est la tenancière d'un café à chats (d'où le jeu de mots avec son prénom) de Louisville dans le Kentucky. Voulant prouver à sa mère (Swoosie Kurtz) qui la prend pour une ratée qu'elle peut s'en sortir dans la vie, elle ouvre l'établissement avec l'argent que ses parents avaient mis de côté pour son mariage. Autour de la presque quarantenaire gravitent des personnages hauts en couleurs. Randi (Kyla Pratt), une jeune afro-américaine, et Phil (Leslie Jordan), âgé mais qui tente de rester à la page, sont ses employés. Quant à Max (Cheyenne Jackson), un barman séduisant, il représente l'amour rêvé de Kat. Carter (Julian Gant) est le collègue et ami de Max.

Call Me Kat ©Fox

Une première bande-annonce a enfin été dévoilée. On y découvre la promesse d'une sitcom à l'Américaine plutôt classique avec réparties au kilomètre et rires enregistrés. Petite originalité, le personnage de Kat parle parfois au spectateur, confiant sa gêne et ses pensées. Call Me Kat devrait tenir essentiellement sur l'énergie comique dépensée par Mayim Bialik dans son personnage d'optimiste par obligation qui veut, à tout prix, prouver à sa mère que le bonheur d'une femme ne se trouve pas que dans le mariage.

Pour rappel, Mayim Bialek a tenu le rôle d'Amy Farrah Fowler dans The Big Bang Theory de la saison 3 jusqu'à la fin en 2019. Call Me Kat représente son saut dans l'inconnu après avoir connu les sommets d'audience de la série geek-rigolote. Ses collègues du trio original dans le show ont tous relancé leurs carrières depuis dans des directions différentes.

Call me Kat débutera le 3 janvier 2021 sur la Fox.