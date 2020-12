Camera Café : Bruno Solo annonce le retour de la série en 2021

Série culte diffusée sur M6, "Caméra Café" va avoir droit à un retour en 2021 pour fêter ses 20 ans. Bruno Solo vient d'annoncer qu'il travailler sur le projet événementiel. Après autant de temps, la formule et les personnages vont-ils encore fonctionner ?

Caméra Café revient l'année prochaine

Cette pauvre machine à café en aura vu de toutes les couleurs pendant plus de 500 épisodes. Caméra Café a été un rendez-vous télévisuel qui a mobilisé du monde pendant des années lors de sa diffusion sur M6. Cette création de Bruno Solo, Yvan Le Bolloc'h et Alain Kappauf optait pour une mise en scène basique au possible. La caméra embrassait le point de vue de la machine à café d'une entreprise devant laquelle défilaient des employés. Ils se racontaient leurs histoires, celle de la boîte et tout un écosystème s'était construit autour de cet élément essentiel auprès duquel chacun se rendait à un moment de la journée.

L'humour fonctionnait, en grande partie grâce aux personnages. Outre Hervé (Bruno Solo) et Jean-Claude (Yvan Le Bolloc'h), on suivait également Jean-Guy (Gérard Chaillou), Maéva (Armelle), Sylvain (Alexandre Pesle) ou encore Nancy (Shirley Bousquet). La série a tellement marché qu'un passage sur grand écran a eu lieu en 2005 avec le film Espace Détente. Mais on perdait en chemin tous les arguments de la série avec ce format plus long qui ne servait pas les personnages.

Caméra Café ©M6

Bruno Solo vient d'annoncer chez nos confrère belges de chez Télépro que Caméra Café sera de retour l'année prochaine. L'événement tombe pour les 20 ans de la série mais il ne servira pas à la relancer sur la durée. Nous aurons un ou deux épisodes maximum (2 x 52 minutes ou 1 x 90 minutes), en septembre 2021 si l'on en croit Bruno Solo. M6 continuera de les accompagner dans cette aventure, sans animosité après l'échec de 2010 (on reviendra dessus après), pour boucler la boucle. Le public sera davantage susceptible de revenir dans cet univers parce qu'il aura la garantie, cette fois, de retrouver les personnages emblématiques.

Nous aurons la chance de découvrir ce qu'ils sont devenus depuis l'arrêt de la série. La société française a connu tant d'événements depuis cette époque qu'il y aura des choses à raconter. On ne sait pas exactement quels thèmes seront abordés dedans mais on s'attend à entendre parler des gilets jaunes, des révoltes sociales ou encore de la crise de la COVID-19. Forcément, le casting que l'on affectionne devrait répondre présent pour redonner vie (une dernière fois ?) aux personnages. Les détails ne sont pas connus mais on se demande si, sur la forme, la caméra fixe sera encore privilégiée ? Peut-on tenir plus d'une heure en enchaînant les saynètes de cet unique point de vue ? Rendez-vous dans un peu moins d'un an pour savoir quels choix ont été faits.

Un retour avorté en 2010

Plusieurs années après l'arrêt de la série originale, Bruno Solo, Yvan Le Bolloc'h et Alain Kappauf ont eu envie de tenter un retour sur le petit écran. Mais pas question de refaire exactement la même chose dans Caméra Café 2 : La Boîte du dessus. Le ton restait identique mais les épisodes se déroulaient dans une autre entreprise, Digix. Ce qui impliquait l'introduction de nouveaux personnages et, malheureusement, ils n'ont pas rencontré l'approbation du public. Très vite, M6 se rend compte que les téléspectateurs n'apprécient pas cette nouvelle monture et que les audiences peinent à décoller. La chaîne décide donc d'arrêter la diffusion avant que tous les épisodes ne soient mis à l'antenne. Un échec qui enterra Caméra Café jusqu'à aujourd'hui.