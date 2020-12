Camping Paradis : Patrick Puydebat (Les Mystères de l'amour) rejoint la prochaine saison

L'équipe de "Camping Paradis" fait une nouvelle fois le plein de guests. Patrick Puydebat rejoindra l'équipe dans un rôle bien loin de Nicolas, son personnage culte dans "Les Mystères de l'amour".

Patrick Puydebat, connu pour son célèbre rôle de Nicolas dans Les Mystères l'amour, va faire son apparition dans Camping Paradis. Habitué des séries télévisées, il a commencé sa carrière en jouant dans Hélène et les Garçons avant de jouer dans des séries spin-off comme Le Miracle de l'amour et Les Vacances de l'amour.

Il a annoncé sur ses réseaux sociaux, et en exclusivité, qu'il participait au tournage des prochains épisodes de Camping Paradis !

Camping Paradis © JLA Productions

La star des Mystères de l'amour dans Camping Paradis

Patrick Puydebat, se glisse dans la peau d'un personnage très éloigné de celui de Nicolas, qu'il interprète depuis 2011 dans Les Mystères de l'amour. L'épisode de Camping Paradis dans lequel il est convié devrait s'intituler Allumer le camping. Patrick Puydebat se transformera, pour l'occasion, en fan inconditionnel de Johnny Hallyday ! Il sera accompagné, dans le rôle de sa femme, par Linda Hardy, l'ex miss France présente dans le feuilleton Demain nous appartient.

Dans cet épisode de Camping Paradis, le personnage de Patrick Puydebat ruine sa vie de famille à cause de son fanatisme exacerbé pour le chanteur. Pour apaiser les tensions entre les siens, il fera croire à sa femme et à son fils qu'il souhaite se reposer au camping et profiter de ses vacances. Tout ceci, n'est qu'un prétexte pour participer au concours de Johnny organisé par le camping.

Un casting rempli de différents guests

Patrick Puydebat fait donc quelques infidélités aux Mystères de l'amour pour tourner dans Camping Paradis. C'est sur son compte instagram qu'il a annoncé la bonne nouvelle en s'affichant au côté de Linda Hardy. Elle a, par la suite, commenté amicalement : "Très heureuse de t'avoir comme partenaire".

Les nouveaux épisodes de Camping Paradis, ont été tournés cet été, et aussi cet automne, durant les mois de septembre et octobre. Patrick Puydebat ne sera pas le seul invité, puisque Moundir, l'ancien candidat de Koh-Lanta s'affichera également au côté de la bande de Laurent Ournac. La série sait se renouveler et accueille de nombreux guests dans cette saison 12. Effectivement, Juliette Chêne sera présente, tout comme l'ex miss France Valery Bègue, mais aussi Jean-Stan du Pac, Laetitia Fourcade ou Didier Gustin.

Après Camping Paradis d'autres projets sont à venir

Patrick Puydebat n'a pas de mal à sortir de son rôle de Nicolas des Mystères de l'amour. Il prend même plaisir à interpréter de nouveaux personnages, souvent bien éloignés de ceux qu'il joue habituellement. Pour cela, il sera prochainement au casting de la websérie déjantée de France TV, Craignos. L'épisode s'intitulera Carrément Craignos et le comédien interprétera un flic ripou.

Patrick Puydebat a également annoncé, en exclusivité à Télé-Loisirs, qu'il souhaitait participer à une série dérivée, et non un spin-off, des Mystères de l'amour. Le projet inclurait les autres garçons de la célèbre série, mais rien n'est encore acté.

En attendant, c'est avec plaisir qu'on le retrouvera dans la série Camping Paradis.