Camping Paradis : un épisode inédit avec Patrick Sébastien

Laurent Ournac est de retour ce lundi 5 juillet sur TF1, avec un épisode inédit de "Camping Paradis". Pour ce tout nouvel épisode intitulé "La fierté de mon père" on retrouve l'animateur, humoriste et comédien Patrick Sébastien.

Camping Paradis : un programme qui plaît !

Le comédien Patrick Sébastien est le prochain invité de la série Camping Paradis diffusée ce lundi 5 juillet sur TF1. Il rencontrera donc le célèbre Tom Delorme incarné par Laurent Ournac depuis 2006. Le programme fêtera en 2021 son centième épisode. Une chose est sûre, les spectateurs apprécient toujours la compagnie de l'ancien candidat de Mon incroyable fiancé, ainsi que la bonne humeur de toute l'équipe de comédiens.

De nombreuses stars ont fait une apparition dans le programme. En effet, au fil des intrigues, des visages bien connus des français sont venus pimenter un peu les scénarios. La célèbre Véronique Genest a donné la réplique au sympathique Laurent Ournac, mais aussi Marion Game, Vanessa Demouy ou encore l'animatrice Virginie Guilhaume. Un épisode spécial a même vu le jour, on a pu retrouver les aventures de Joséphine, ange gardien avec Mimie Mathy aux côtés de Tom Delorme dans Camping Paradis. Cette fois-ci, c'est le populaire Patrick Sébastien qui va séjourner au camping.

La fierté de mon père : de quoi ça parle ?

Patrick Blanchard, incarné par Patrick Sébastien, arrive au camping avec son fils Romain et la jeune Emma. Ensemble, comme chaque année, ils viennent faire goûter les fruits de leur verger aux campeurs. Paul, le fils aîné, n'est pas de la partie, car il travaille à Paris. Cependant, il tient quand même à être présent pour l'anniversaire de son père et vient le voir. La jalousie de Romain se réveille et fait resurgir les non-dits du passé.

Parallèlement à cela, on retrouve Audrey (Candiie) qui accueille son amie Manon, coach en séduction, et l'un de ses clients : Martin. Mais lorsque ce dernier se rapproche d'une jolie campeuse, elle perd tout sens du professionnalisme. Est-elle tombée amoureuse de son client ? Monsieur Parizot, quant à lui, va essayer de remonter le moral de la jeune femme, avec toute la douceur qui le caractérise...

Camping Paradis ©TF1 Production

Rencontre entre Laurent Ournac et Patrick Sébastien

La star du programme, Laurent Ournac, n'a pas caché sa joie de recevoir l'ancien animateur du Plus grand cabaret du monde. Les deux comédiens ne s'étaient jamais rencontrés avant, ils ont pu faire plus ample connaissance grâce à cet épisode de Camping Paradis. Un duo qui fonctionne, puisqu'ils se sont très vite bien entendus.

Laurent Ournac a apprécié le sérieux et la sincérité qu'a dégagé l'humoriste. Un tandem de choc qui, on en doute pas, attirera bon nombre de téléspectateurs. Il a lui même confié à Télé 7 jours qu'il admirait beaucoup Patrick Sébastien :