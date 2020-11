Canal+ annonce la première série de Xavier Dolan

Xavier Dolan va faire ses premiers pas dans l’univers des séries avec son prochain projet, "La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé". Adaptée d’une pièce de théâtre, la mini-série sera diffusée sur Canal+ en 2022.

Xavier Dolan bientôt de retour avec La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Canal+ vient d’annoncer qu’elle collaborera avec Xavier Dolan pour son prochain projet. Le réalisateur et scénariste va pour la première fois rejoindre l’univers des séries en signant pour le petit écran La Nuit où Xavier Gaudreault s’est réveillé. Présentée comme un thriller psychologique, l’intrigue mélange le mystère et le drame familial, mais aussi l’horreur et même l’humour. Elle se déroule en 1991, et s’intéresse à trois jeunes amis inséparables. Mais une nuit d’octobre, un drame va changer à jamais la relation entre Julien, Mireille et Laurier, et celles de leurs familles, jusqu’alors très proches.

Trente ans plus tard, Mireille retourne chez elle pour embaumer sa mère. Vingt-cinq ans après être partie, elle retrouve alors Julien et Laurier. Au milieu du deuil de Mireille, les secrets et les rancœurs entre les trois anciens amis vont refaire surface. Mais la réconciliation pourrait aussi ne pas être loin.

La Nuit où Laurent Gaudreault s'est réveillé ©Yves Renaud

En plus d’en signer le scénario, Dolan réalisera les épisodes de La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, ce qui ne change pas de son habitude sur ses films, puisqu’il endosse toujours les casquettes de réalisateur et scénariste. Le Canadien adaptera cette fois la pièce de théâtre éponyme imaginée par Michel Marc Bouchard, et qui avait fait un carton au Théâtre du Nouveau Monde, à Montréal, en 2019. Et comme souvent pour ses films, Dolan fera aussi partie de la distribution de la mini-série. Avec Julianne Côté, il rejoint ainsi le casting qui avait joué la pièce sur les planches, et qui renouvellera l’expérience pour le petit écran. Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau et Patrick Hivon retrouveront ainsi leurs personnages devant la caméra du jeune réalisateur.

Xavier Dolan s’exprime sur La Nuit où Laurier Goudreault s’est réveillé

Xavier Dolan s’est exprimé sur sa future adaptation de La Nuit où Laurier Goudreault s’est réveillé. Le scénariste et réalisateur s’est montré très enthousiaste à l’idée d’adapter une pièce qu’il avait adorée en la voyant. Et si le projet a pris du retard à cause de la pandémie mondiale, Dolan assure que les mois de délais lui ont permis de se dépasser d’un point-de-vue créatif, et de développer de nouvelles idées pour la façon dont il va adapter l’histoire de Bouchard. Il promet même qu’il proposera une nouvelle approche dans sa façon de raconter une histoire :

J’ai vu la pièce de Michel Marc Bouchard en juin 2019, et j’y ai tout de suite vu mon prochain projet. Au-delà de l’évidence qui s’est imposée à moi, d’écrire et de tourner ce récit sur la vie et la mort, sur le deuil, l’acceptation de soi, la famille, il y a eu entre l’idée et la concrétisation des mois d’attente causés par la pandémie, et qui m’auront plus que jamais inspiré, excité, impatienté, même, de passer à l’acte, et de repousser toujours plus mes limites, d’explorer le genre du thriller, de renouveler ma façon de raconter, auprès qui plus est d’une distribution de rêve.

Le tournage de La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé commencera en mars 2021. La mini-série, qui sera composée de 5 épisodes dont la durée n’a pas encore été communiquée, sera ensuite diffusée sur Canal+ en 2022.