Candy : Jessica Biel méconnaissable en tueuse dans la bande-annonce de la série

Jessica Biel va incarner la célèbre tueuse à la hache Candy Montgomery dans la mini-série "Candy" attendue sur Hulu en mai prochain. L'actrice se dévoile transformée et inquiétante dans la première bande-annonce qui vient d'être dévoilée.

Jessical Biel se transforme en Candy Montgomery

Une décennie après l'arrêt de 7 à la maison, Jessica Biel revenait sur le petit écran en 2017 avec The Sinner. Une série criminelle dans laquelle elle incarnait une femme commettant une meurtre incompréhensible. Désormais, c'est une tueuse d'un autre calibre qu'elle va camper dans Candy, un show attendu dès le 9 mai prochain sur le service Hulu. Comme le titre le laisse deviner, l'attraction sera la tueuse Candy Montgomery. À l'origine, c'est Elisabeth Moss qui devait tenir le rôle central, jusqu'à ce qu'elle quitte le navire par manque de temps.

Candy ©Hulu

C'est dans les années 80 que cette femme s'est tristement fait connaître, du côté du Texas. Mariée à Pat Montgomery, elle fait la rencontre de Betty Gore dans l'église qu'elle fréquente. Peu à peu, elles apprennent à se connaître et nouent même une belle relation amicale. La vie de Candy bascule quand elle comprend qu'elle commence à sentir une attirance pour Allan Gore, le mari de sa nouvelle copine. Empêtrée dans une vie de femme au foyer ennuyeuse, elle cherche à devenir son amante. La situation s'est évidemment envenimée, au point où elle a fini par tuer Betty à l'aide d'une hache. Voilà dans les grandes lignes les contours de cette affaire ayant débouché sur un procès suivi de près aux États-Unis. Candy racontera toute cette histoire durant 5 épisodes.

Un actrice transformée et inquiétante

Jessica Biel apparaît méconnaissable et surtout inquiétante dans la première bande-annonce du show. On parvient déjà à déceler dans ces images toute la folie qui va se dégager du personnage. Notamment dans ce plan final où elle nous regarde directement dans les yeux. La tête d'affiche partagera la réplique avec Melanie Lynskey en Betty, Timothy Simmons en Pat Montgomery, Pablo Schreiber en Allan Gore et Raúl Esparza en avocat.

Comme cela peut arriver parfois, Candy va devoir cohabiter avec un autre projet sur exactement le même sujet. Toujours sur le petit écran, HBO Max compte nous proposer prochainement Love and Death, une création de David E. Kelley, avec Elizabeth Olsen dans la peau de la tueuse. Aucune date de diffusion n'est communiquée pour cette série. Quant à Candy, son arrivée en France devrait intervenir sur la section Star de Disney+.