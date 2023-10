Cannes police criminelle : les spectateurs choqués par ce choix de TF1

TF1 a diffusé les premiers épisodes de "Cannes police criminelle" avec Lucie Lucas et Shy'm. Les audiences n'ont pas été si bonnes, avec une perte importante de spectateurs pour le 2e épisode. La faute en partie au doublage étonnant de la série.

Des débuts compliqués pour Cannes police criminelle

Ce lundi 9 octobre, les spectateurs ont pu retrouver deux visages qu'ils connaissent bien avec Lucie Lucas et Shy'm (de son vrai nom Tamara Marthe). En effet, la première est la star de Clem depuis 2010, tandis que la seconde, en plus d'être une chanteuse populaire, a montré qu'elle pouvait également être actrice le temps d'une saison de Profilage (2020). Les deux comédiennes font cette fois équipe dans Cannes police criminelle.

La série suit Camille Delmas (Lucie Lucas) et Léa Robert (Shy'm), deux policières qui travaillent à Cannes. Le duo a donc des enquêtes à mener, mais va être à la fois aidé et perturbé par Harry (Jamie Bamber de Battlestar Galactica), un peu escroc et très charmeur.

Shy'm et Lucie Lucas - Cannes police criminelle ©TF1

Un beau trio donc qui semblait avoir tout pour ravir les spectateurs. Pourtant, pour ses débuts sur TF1, Cannes police criminelle n'a pas entièrement convaincu. En moyenne, les deux premiers épisodes ont réuni 2,6 millions de téléspectateurs, soit 13,7% de part de marché. Cependant, entre le premier et le deuxième épisode, TF1 a perdu 923 000 téléspectateurs. Un chiffre très important qui peut s'expliquer par un choix particulier de la série.

Le doublage de Lucis Lucas et Shy'm fait mal

En effet, contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant Lucis Lucas et Shy'm sur la Croisette, Cannes police criminelle n'est pas une série française, mais une coproduction avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède et donc la France. Pour cette raison, le tournage de la série s'est déroulé en anglais pour permettre une diffusion internationale - sur la chaîne américaine AMC ou encore la plateforme Viaplay pour le public scandinave. Ce sont ensuite les actrices elles-même qui se sont doublées en français.

Un travail particulier pour les deux comédiennes qui n'a visiblement pas été bien reçu par le public. Sur Twitter, les réactions ont été nombreuses durant la diffusion de Cannes police criminelle. Et les critiques ont avant tout visé ce doublage. Pas forcément en mettant la faute sur les actrices, mais plus sur la synchronisation qui laisse à désirer.

Le fait de proposer (logiquement) la série avec cette VF est en tout cas bien dommage, car, encore une fois, Lucie Lucas et Shy'm en policière de la Côte d'Azur n'était pas une mauvaise idée. Les deux actrices sont même plutôt efficaces et dégagent dedans une vraie sympathie. Mais ce doublage pourrait bien être la seule chose que retiendront les spectateurs. Si vous n'avez pas regardé Cannes police criminelle, on vous laisse vous faire une idée du doublage ci-dessous. Sinon, les épisodes sont également disponibles sur le Replay de TF1.