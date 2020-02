Canneséries 2020 annonce son programme et ses stars

Vous avez aimé ? Partagez :

Le récent festival de séries, « Canneséries », continue de grandir. Pour sa troisième édition, plusieurs séries attendues seront présentées en avant-première, tandis que de jolis noms viennent d’être annoncés du côté des invités.

Cette année, il y aura du beau monde à Cannes ! Et pas uniquement en mai pour le festival de Cannes, mais bien du 27 mars au 1er avril, avec Canneséries 2020.

Pour sa troisième édition, le festival de séries accueillera tantôt des visages cultes, avec Judith Light (Madame est servie) et David Hasselhof (invité d’honneur), mais également Sydney Sweeney, remarquée dans Euphoria et qui recevra le Madame Figaro Rising Star Award en ouverture du festival.

Avec eux, on notera les présences dans le Jury de Camille Cottin, Katja Herbers et Ncuti Gatwa (Sex Education), et dans le Jury formats courts de Jamie Bamber (Battlestar Galactica) Fares Fares (Westworld), et Erin Moriarty (The Boys).

Des gros titres hors compétition

Du côté des séries présentées, les deux compétitions permettront avant tout de découvrir des séries inédites venues du monde entier. Mais les gros noms seront principalement hors compétition. Déjà, une belle avant-première avec la saison 5 du Bureau des Légendes. Mais également un gros coup fait par les organisateurs avec The Walking Dead : World Beyond, le nouveau spin-off attendu de The Walking Dead. Avec celle-ci, le festival montre une certaine ambition. A l’inverse, on peut être un peu plus sceptique de voir la présence de The Mandalorian. Il ne faut pas se leurrer. Bien qu’encore inédite en France, il ne faut aucun doute qu’une grande majorité a déjà découvert la série de Disney+ de manière illégale. Reste la possibilité de voir la série sur grand écran.

Enfin, deux autres séries seront présentées dans cette section : Validé, la série sur le rap de Franck Gastambide, et Upload, nouvelle série d’Amazon avec Robbie Amell et Andy Allo (musicienne anciennement avec Prince).

La troisième édition de Canneséries se déroulera du 27 mars au 1er avril, à Cannes donc. Le programme complet est à retrouver ici.