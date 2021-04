Capitaine Marleau : doit-t-on s'attendre à une histoire d'amour dans les prochains épisodes ?

La capitaine Marleau est de retour, mais sur France 2 cette fois-ci ! Après son intervention remarquée au César, Corinne Masiero arrive avec des épisodes inédits. Flirt d'un soir ou véritable histoire d'amour avec le légiste ? La question se pose.

Capitaine Marleau : une femme de caractère indépendante

Corinne Masiero a prouvé lors de la cérémonie des César que c'est une femme qui n'a pas froid aux yeux, à l'image de son personnage, la Capitaine Marleau qui sera de retour sur le petit écran le 2 avril, sur France 2. Affirmée, indépendante et brute de décoffrage, la célèbre flic avait pourtant flirté dans d'anciens épisodes avec le médecin légiste incarné par Jean-Claude Drouot.

La saison 3 s'achève donc et laisse place à de nouveaux épisodes inédits, où il semblerait que les deux personnages se retrouvent enfin. La comédienne, quant à elle, n'a pas l'air emballée à l'idée de vivre une parfaite romance dans cette série rythmée par les enquêtes policières. Elle s'exprime avec son franc-parler habituel dans Télé Star :

Marleau avait un plan cul, rien d'autre. Mon souhait, qui n'engage que moi, c'est de laisser penser qu'elle peut en avoir d'autres avec des hommes, des femmes, des transgenres...

Ce qui nous attend dans le prochain épisode

C'est donc bien loin de vivre une histoire d'amour que nous retrouvons la capitaine Marleau en Ardèche, préoccupée par un drôle de crime, dans un épisode intitulé Au nom du fils. En effet, le conducteur d'un train de tourisme est retrouvé assassiné d'une balle dans la poitrine, aux commandes de sa vielle locomotive. Cet homme s'appelle Robert Lanski et était responsable d'un accident ferroviaire arrivé cinq auparavant. Le jeune Nathan, un enfant du pays, avait perdu la vie brutalement lors de ce drame.

Les enquêteurs cherchent à savoir s'il s'agit d'une vengeance. Tout porte à croire que bon nombre de personnes auraient de bonnes raisons d'en vouloir au chauffeur. Cependant, la capitaine Marleau soupçonne le prêtre Damien (Olivier Gourmet). Cet homme de foi connaît beaucoup de monde, ainsi que les secrets de la région et semble en savoir davantage que ce qu'il prétend.

Capitaine Marleau ©Passionfilms / To Do Today Productions

La Capitaine Marleau est toujours bien entourée

Une chose est sûre, le producteur de la série, Gaspard de Chavagnac, souhaite en dévoiler un peu plus sur la vie privée de la gendarme. Les prochains épisodes pourraient donc laisser entrevoir un peu plus de détails quant à la vie sentimentale de cette dernière. L'avenir nous le dira. Néanmoins, la capitaine Marleau est toujours en bonne compagnie et de nombreux guest ne vont pas tarder à arriver.

Les prochains épisodes, déjà disponibles en avant-première sur la plateforme Salto, proposent un casting de taille. Effectivement, la capitaine partage l'écran avec du beau monde : Béatrice Dalle, Gérard Darmon, Elie Semoun ou encore Arnaud Ducret et Caroline Proust.

Capitaine Marleau arrive sur France 2 le vendredi 2 avril avec un épisode inédit !