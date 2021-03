Capitaine Marleau : la série change de jour et de chaîne de diffusion

Il y a de gros changements en prévision pour la série à succès "Capitaine Marleau". En effet, la prochaine rentrée de France Télévisions verra un bouleversement de sa grille et la série-phare de France 3 nous donne rendez-vous sur une autre chaîne !

La série Capitaine Marleau déménage sur France 2

Après déjà six ans de bons et loyaux services et suivie par plus de 7 millions de téléspectateurs, Capitaine Marleau quitte France 3 et se dirige vers un nouvel horizon. En effet, Stéphane Sitbon-Gomez, le patron de France Télévisions a annoncé qu'il réservait un grand changement de programmation pour la série télévisée portée par la comédienne Corinne Masiero.

Plusieurs changements majeurs attendent donc les téléspectateurs. Le jeune patron des programmes souhaite donner plus de cohérence aux offres de la télévision publique. Pour cela, Capitaine Marleau sera désormais diffusée sur France 2. Ce n'est pas tout ! La série de Josée Dayan va également passer du mardi au vendredi.

(Corinne Masiero) - Capitaine Marleau © France Télévision

La gendarme brute de décoffrage et adepte de l'humour noir sera donc bientôt de retour. Que les fidèles de la série se rassurent, rien n'a changé pour la capitaine. C'est toujours coiffée de sa magnifique chapka que cette dernière apparaîtra sur France 2. Marleau ne change pas son mode opératoire pour autant et ses redoutables capacités de déduction lui permettront toujours de mener à bien ses enquêtes.

Capitaine Marleau sera exposée à un nouveau public

France 2 décide de dédier sa programmation du vendredi soir aux séries policières. Ainsi, le public peut passer un bon moment devant des polars portés par des personnages plus forts que leurs enquêtes, comme c'est le cas avec Capitaine Marleau. Cependant, c'est une belle prise de risque, puisque ce poids lourd de la fiction devra faire face aux programmes très populaires de divertissement présents sur les autres chaînes le vendredi soir.

En effet, le but est de rééquilibrer les chaînes de France Télévisions et de trouver un nouveau public. Stéphane Sitbon-Gomez s'explique sur Pure Médias :

Nous pouvons ainsi exposer Capitaine Marleau à un nouveau public. Si nous mettons l'un de nos programmes les plus forts un vendredi soir, c'est aussi que nous voulons renforcer notre offre le week-end, une période de la semaine où de plus en plus de familles se tournent vers les plateformes. Nous devons livrer bataille là où elle se déroule !

Capitaine Marleau © France Télévisions

Plusieurs changements sont donc à venir, comme l'arrêt de Mongeville et Commissaire Magellan. Cela s'inscrit dans le but de renouveler l'offre de fiction. La série Alex Hugo sera également redirigée vers France 3, car elle s'inscrit plus dans l'ADN du polar de territoires, thème que l'on retrouve régulièrement sur cette chaîne.

Capitaine Marleau quant à elle, sera donc désormais présente sur France 2. Plusieurs épisodes inédits sont déjà dans la boîte. Une chose est sûre, de nombreux guests ont répondu à l'appel puisqu'on retrouvera entre autres Béatrice Dalle, Arnaud Ducret, Pascal Légitimus ou encore Frédérique Bel.