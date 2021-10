Capitaine Marleau sur France 2 : un nouvel épisode inédit avec Pascal Légitimus et Mylène Demongeot

Dans cet épisode inédit de "Capitaine Marleau", cette dernière sera confrontée à un drame familial tortueux. Une femme morte a été retrouvée dans une forêt proche de la ferme où elle vivait avec son compagnon agriculteur et la mère de celui-ci. Découvrez quels sont les guests qui participent à cette enquête.

Capitaine Marleau : que nous réserve ce nouvel épisode ?

La célèbre Capitaine Marleau est de retour sur France 2. Que les téléspectateurs se rassurent, la policière à la chapka interprétée par Corinne Masiero manque toujours autant de tact, de compassion et de méthode. Cet épisode inédit tourné en Corrèze, intitulé Deux vies, suit l'enquête autour d'une femme retrouvée morte dans la forêt. La capitaine va très vite se rendre compte que la défunte avait eu deux vies : son mari et sa fille la croyaient morte !

Le scénario officiel est le suivant : Laetitia, une femme d’une quarantaine d’années, est retrouvée morte au cœur d’une forêt de Corrèze par son compagnon, Christophe Lemaire. Ce dernier, agriculteur, vit avec sa mère, Louise, dans l’exploitation familiale. Chargée de l’enquête, la capitaine Marleau découvre que la défunte, qui a été étranglée, se prénomme en réalité Pauline et que son mari, Jonathan Le Bihan, et leur fille, Garance, la croyaient morte depuis dix ans. Une personne semble détenir les clefs du mystère entourant la vie de la victime : Elodie Bagneu, la nouvelle femme de Jonathan.

Capitaine Marleau ©FTV

Côté casting

La capitaine Marleau, bien connue pour ses répliques à l'humour cassant, devra faire face à un Pascal Légitimus affable, dans le rôle de Jonathan Le Bihan. Gustave Kervern (Effacer l’historique), quant à lui, et à la fois inquiétant et touchant dans le rôle Christophe Lemaire. On retrouve la jeune comédienne Maeva Gonzalez qui interprète Garance Le Bihan. Frédérique Bel (Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?) est également de la partie et incarne Elodie Bagneu.

On compte également parmi ses invités de prestige, la charismatique Mylène Demongeot qui joue Louise Lemaire, la mère de l'agriculteur. Son personnage laisse planer une atmosphère étrange et menaçante tout le long de cet épisode. Un rôle que la célèbre actrice a pris très au sérieux. Elle parle de son personnage dans les colonnes de Télé 7 jours :

C’est une espèce de monstre malheureux, qui défend férocement son patrimoine agricole. Elle a un ascendant énorme sur son fils, que joue Gustave Kervern. D’ailleurs, je devais le baffer et, vu sa carrure, ce n’était pas rien ! (Rires) Josée Dayan m’a fait un vrai cadeau avec ce rôle «à la Signoret», selon ses propres termes.

Ce tout nouvel épisode de Capitaine Marleau, est diffusé ce vendredi 22 octobre à 21 h 05 sur France 2 et est actuellement disponible sur la plateforme Salto.