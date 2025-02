Carême : premières images de la série historique de Martin Bourboulon

La nouvelle réalisation de Martin Bourboulon, Carême, sera cette fois à voir sur le petit écran. La série sur le célèbre chef vient de dévoiler ses premières images, qui nous montrent les principaux personnages de son histoire.

Carême, la nouvelle réalisation de Martin Bourboulon

Martin Bourboulon aime s’intéresser à des figures historiques majeures. Le cinéaste a déjà réalisé Eiffel, sorti en 2021. Il était aussi derrière la caméra pour l’adaptation des romans iconiques d’Alexandre Dumas prenant place au XVIIᵉ siècle, Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan et sa suite, Milady. Bientôt, il nous proposera de replonger dans le passé avec sa nouvelle réalisation. Il s'agira cette fois d'une série sur une figure majeure de la gastronomie, Carême.

Antonin Carême est l’un des chefs les plus célèbres de tous les temps. La série raconte son parcours alors qu’il court après son rêve de développer un nouvel art au début du XIXᵉ siècle : la Gastronomie. Pour y parvenir, le jeune homme va toutefois devoir devenir espion pour un homme machiavélique : Talleyrand. Afin de sortir de la pauvreté d'accomplir son rêve, il devra peut-être sacrifier l’amour et son âme.

Premières images de la série avec Benjamin Voisin et Lyna Khoudri

Carême sortira sur Apple TV+. Or, via un communiqué, la plateforme vient de dévoiler les premières images de la série. L’une d’elles nous montre le jeune chef alors qu’il admire un de ses plats. Les photos nous offrent aussi un premier aperçu des autres personnages principaux de la série.



Comme le montrent les images dévoilées, Carême est portée par deux acteurs césarisés : Benjamin Voinsin dans le rôle principal, et Lyna Khoudri dans celui d’Henriette. Jérémie Renier prête ses traits à Talleyrand, tandis qu’Alice Da Luz joue un personnage dont le nom n’a pas filtré.

Sortie d’avril à juin sur Apple TV+

Réalisée par Martin Bourboulon, Carême a été créée par Ian Kelly et Davide Serino. Afin d’écrire le scénario de la série, les deux hommes se sont inspirés d’un livre justement écrit par Ian Kelly, Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême - The First Celebrity Chef.

Carême comptera huit épisodes d’environ une heure. La série commencera à être diffusée dans un peu moins de trois mois. Ses deux premiers épisodes seront mis en ligne sur Apple TV+ le 30 avril prochain. Ensuite, un nouvel épisode sortira chaque semaine sur la plateforme, jusqu’au 11 juin.