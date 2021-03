Carrément craignos sur france.tv : c'est quoi cette série de Jean-Pascal Zadi ?

Tout juste récompensé du César du Meilleur espoir masculin dans "Tout simplement noir", Jean-Pascal Zadi sort sur sur france.tv "Carrément craignos", la suite de "Craignos", sa websérie autour d'une bande de potes pas très doués...

Carrément craignos : une websérie complètement barrée !

Ernesto (Jean-Pascal Zadi), le chômeur un peu benêt, est de retour avec ses amis dans Carrément craignos sur france.tv, avec des situations toujours autant absurdes. Cette nouvelle série est en fait la suite de Craignos, sortie en 2020 et qui a déjà fait un carton. On retrouve donc Ernesto, là où on l'avait laissé dans la précédente saison, dans une forêt avec une arme sur la tempe, kidnappé par de dangereux malfrats qui cherchent à récupérer leur argent. Malheureusement, il n'a rien sur lui puisqu'il a tout perdu. Ernesto est chargé de remettre la main sur les cent mille euros que lui a prêtés le terrible Joe (Moussa Mansaly), avant que ce dernier ne sorte de prison.

C'est le début d'une interminable course contre la montre. Il entraîne dans cette histoire rocambolesque ses amis, Tito (Jérôme Guesdon) et Sam (Lotfi Labidi). Ainsi, les trois compères vont vivre de nouvelles aventures loufoques en multipliant les galères. Joe va bel et bien finir par quitter sa cellule et l'argent ne sera toujours pas réuni. Commence alors un enchaînement de péripéties absurdes et des mises en place de stratégies toutes aussi bidons les unes que les autres. Les losers vont donc devoir redoubler d'efforts pour se tirer de ces grosses galères.

Jean-Pascal Zadi à la réalisation

Après le succès fou de son film Tout simplement noir et tout juste récompensé du César du meilleur espoir masculin, Jean-Pascal Zadi a donc annoncé la sortie de la nouvelle saison de sa série coréalisée avec Kamel Guemra, Carrément craignos sur france.tv.

Et après les aventures de la saison 1, l'acteur-réalisateur a choisi de pousser le bouchon encore plus loin, comme il l'affirmait dans une vidéo des coulisses de la production pour france.tv :

On a augmenté les curseurs dans tous les sens du terme : de production, d’humour, de thriller, d’action !

Pour cette saison, toujours plus drôle, Jean-Pascal à fait appel à de nombreux guests qui sont aussi ses amis. Ainsi, on retrouvera l'humour décalé d'Eric Judor, il y aura également Fadily Camara mais aussi Patrick Puydebat et même la célèbre Rossy de Palma ! Filmée en majeure partie en plan-séquence, les scènes font la part belle à la spontanéité de chaque comédien. Leur complicité est palpable et se ressent à l'écran. Ces différents comédiens endossent eux aussi des rôles d'anti-héros, marginaux ou de loser, cela permet au réalisateur d'aborder certains thèmes sous un autre angle.

La série aborde différents thèmes

Jean-Pascal Zadi aime faire de l'humour qui questionne. Pour cela, il se détache des thèmes de cité qui lui collent encore à la peau et n'hésite pas à parler du handicap, de la religion ou encore de la vie de couple. Il ose ainsi traiter de sujets qui restent essentiellement tabous.

Craignos © Douze doigts Production / France Télévision

C'est donc avec légèreté et humour qu'il aborde des thèmes a priori sombres comme le chômage ou la précarité. L'humour permet, selon lui, de mettre en lumière certains problèmes issus de situations sérieuses. Il s'amuse donc à créer un décalage pour finalement questionner sur des sujets sociaux actuels, avec plusieurs niveaux de lecture possibles.

C'est bien entouré de ses nombreux acolytes que Jean-Pascal Zadi nous donne rendez-vous dans la websérie Carrément Craignos disponible le 19 mars sur france.tv.