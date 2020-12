Cars : une série en développement dérivée de la saga Pixar

Lors de l'Investor Day 2020 de Disney, entre notamment les annonces Star Wars et Marvel, Pixar a annoncé le développement d'une série animée "Cars" pour la plateforme Disney+, dérivée des films du même nom.

L'Investor Day 2020 de Disney a été une succession ininterrompue et très abondante de ce que tout le géant du divertissement prépare pour les prochaines années. Marvel, Star Wars, Pixar, les grandes licences phares de Disney ont toutes un programme chargé entre nouveaux films et nouvelles séries, qui iront pour l'essentiel sur la plateforme de streaming Disney+. L'avalanche des programmes à venir donne le tournis, et pour la catégorie "animation" les studios Disney et Pixar ont chacun leurs nouveautés. Côte Pixar notamment, des séries dérivées de films éveillent la curiosité - et arrachent déjà quelques larmes et sourires rien qu'à y penser -, dont la série Cars.

Série spin-off d'une saga amusante et lucrative

Cars, c'est un premier film d'animation sorti en 2006, suivi de Cars 2 en 2011 et Cars 3 en 2017. Une saga dans un monde automobile où les véhicules sont les personnages principaux, de véritables individus mécaniques drôles et sensibles comme Pixar sait les faire. Le personnage principal est Flash McQueen - dont Guillaume Canet incarne la voix française, un petit bolide rouge qui veut devenir pilote de course et qui va vivre des aventures passionnantes.

Si les films Cars n'on t pas exactement la même popularité ou la réception critique de la saga Toy Story ou du film Là-Haut, ils sont néanmoins des succès au box-office et une saga phare de Pixar, ainsi qu'une marque de produits dérivés très profitable, avec plus de dix milliards de dollars de produits vendus entre 2006 et 2011. Assez logiquement, Disney et Pixar vont donc en dériver une série prévue pour 2022.

Cars © Pixar

À quoi s'attendre, et à qui ? On retrouvera Flash McQueen et son meilleur ami Mater, hilarante dépanneuse et fidèle allié. Selon les informations données durant l'Investor Day, il faut s'attendre à ce qu'ils soient entourés d'anciens et de nouveaux personnages. Sans plus de précisions, on sait néanmoins que la série débutera sur un road trip aux États-Unis. Peut-être l'iconique voyage par la route 66 ? Trop tôt pour le deviner, mais il est en tout cas établi qu'on s'éloignera du milieu des courses automobiles qui était l'arrière-plan des trois films. Après avoir existé en format série avec des courts-métrages d'animation, les Cars Toons, Pixar entre dans la ligue supérieure avec une série animée qui devrait avoir sa petite mais réelle ambition.