Carton plein pour "HPI", Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou officialisent une saison 3 !

La série "HPI", portée par Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou, a fait son grand retour sur le petit écran. Les fans du programme ont répondu présent pour le lancement de cette saison 2. Grand soulagement pour les acteurs, qui viennent tout juste d'officialiser une saison 3 !

HPI : le lancement de la saison 2 écrase la concurrence !

Morgane Alvaro était de retour sur TF1, jeudi 12 mai dans HPI et comme à son habitude la tornade rousse, interprétée par Audrey Fleurot, a cartonné ! En effet, les deux premiers épisodes de cette saison 2 tant attendue ont écrasé la concurrence. Il faut dire que la saison 1 de la série policière avait déjà fait exploser les audiences, avec 11 millions et demi de fans en moyenne pour chaque épisode, replay inclus.

Une fois de plus les fans du programme ont répondu présent, puisque le lancement de cette saison 2 sur TF1 a réuni 8,54 millions de téléspectateurs en moyenne selon Médiamétrie. Un succès fou, auquel s'ajoute une part de marché de 42,7% sur l'ensemble du public. En face, la concurrence accuse le coup. M6 a pu compter sur 1,3 million de curieux devant Deadpool, tandis que France 2 a réuni 1,25 million de téléspectateurs avec Envoyé Spécial. Ce succès ne peut que rassurer les auteurs et les scénaristes de HPI qui sont déjà en train d'écrire la 3ème saison !

La saison 3 de HPI est officialisée !

La saison 3 de HPI est bel et bien dans les tuyaux et Audrey Fleurot n'est pas prête de délaisser ce rôle qu'elle aime tant. Mehdi Nebbou, l'interprète du commandant Karadec, avec qui nous avons pu discuter, nous en a dit plus à ce sujet :

La saison 3 est en cours d'écriture, ça c'est sûr ! Ça demande tellement de temps aux auteurs de développer une série comme ça et de se renouveler et d'être inventif, que eux, ils sont déjà dans les starting-blocks.

HPI ©TF1 Production

C'est au micro de France Info, que la star du programme, Audrey Fleurot, a également officialisé cette saison 3. Tout comme son personnage, c'est sans pincette qu'elle s'est exprimée, dévoilant ainsi la bonne nouvelle pour les fans de la série :

Il y aura une saison 3 de HPI. Je ne sais absolument pas si j'ai le droit de le dire. Je n'ai pas du tout été briefée mais je vous le dis.

Audrey Fleurot avoue avoir quelques craintes...

Lors de cet entretien, l'actrice a également fait par de ses peurs quant à l'avenir de la série et de son personnages haut en couleur :

Je n'ai pas envie de lâcher le personnage de Morgane. Après, comme pour toutes les séries que j'ai pu faire, j'ai peur de faire la saison de trop. J'ai envie de l'incarner tant qu'on arrive à monter les curseurs à chaque fois, à renouveler la forme. A ce que je puisse, moi, m'amuser. Puis, j'ai peur qu'on s'en lasse et qu'elle devienne énervante.

Vu l'enthousiasme des téléspectateurs, il n'y pas de doute sur leur envie de continuer à suivre les folles aventures d'Alvaro !