Cassandre sur France 3 : ce que nous réserve la saison 5 de la série policière

La série policière "Cassandre" fait son retour le 1er mai sur France 3. Gwendoline Hamon, qui interprète la commissaire, promet de nombreux rebondissements et devra faire face au départ d'une de ses acolytes...

Cassandre : L'équipe de police criminelle est de retour !

La série Cassandre, présente depuis 2015 sur France 3, est enfin de retour avec une nouvelle saison ! La commissaire incarnée par Gwendoline Hamon est désormais bien installée à Annecy. Elle mène de front différentes enquêtes, toujours accompagnée par son équipe. Plus soudés que jamais, ils vont devoir faire face à de terribles affaires, mais aussi à des dilemmes personnels.

Composée de quatre épisodes, la saison 5 mettra en avant la vie personnelle des différents officiers. Florence Cassandre va se questionner sur sa vie sentimentale. Effectivement, elle éprouve une certaine attirance pour son collègue, le capitaine Pascal Roche, incarné par Alexandre Varga. La comédienne s'exprime dans les colonnes de Télé Star à propos de la relation ambiguë de son personnage avec son collègue de travail :

Elle éprouve une vraie attirance pour Roche, elle est plus âgée que lui et est sa supérieure hiérarchique. Elle a donc peur de perdre ce binôme existant où ils sont toujours là l'un pour l'autre. Alors, elle se raconte que ce n'est pas sa priorité...

Pascal Roche, quant à lui, va être confronté à certains problèmes liés à son passé. Il va devoir affronter une possible paternité, puisqu'une jeune fille va vouloir à tout prix le rencontrer. Elle se présente comme étant la fille de ce dernier. Est-ce réellement la vérité ? Le capitaine devra donc accueillir ses nouvelles responsabilités et accepter ou non, de faire entrer cette jeune fille dans sa vie.

Gwendoline Hamon : le départ de la série qui l'a beaucoup affectée

Durant cette saison 5, un des personnages phares de la série va devoir plier bagage. C'est la comédienne Emilie Gavois-Kahn, alias major Sidonie Montferrat, qui quitte le programme. Ce départ est lié à un autre projet, en effet, elle incarne la commissaire Annie Gréco dans la nouvelle saison de Les Petits meurtres d'Agatha Christie. De quoi profondément affecter Gwendoline Hamon, qui a vécu cela comme un déchirement. En effet, les deux femmes se côtoient depuis le lancement de la série et sont devenues très amies.

Lors de notre dernière scène, nous avons pleuré une heure, montre en main tellement nous étions tristes.

Cassandre © Barjac productions

Pour justifier ce départ dans le scénario de la série, le personnage de Emilie Gavois-Kahn est en fait muté à Fort-de-France avec son compagnon. Que les fans se rassurent, la saison 5 est également remplie de nombreux guest et sera rythmée par l'arrivée de nouveaux personnages. On retrouve donc Claire Borotra qui sera également présente dans Plan B, mais aussi Virginie Lemoine, Thomas Jouannet, Helena Noguerra (Le Remplaçant), Amaury de Crayencour et Naïma Rodric, connue par les fidèles du feuilleton Un si grand soleil.

La série Cassandre sera donc diffusée ce 1er mai sur France 3, elle est également entièrement disponible sur la plateforme Salto.