Cassian Andor : Diego Luna confirme que le tournage du prequel de Rogue One a commencé

La bonne surprise "Rogue One : A Star Wars Story" aura droit à un préquel sous la forme d'une série. Diego Luna (Cassian Andor) en donne des nouvelles.

Rogue One : la réussite que l'on n'attendait pas

Quand Star Wars VII : le Réveil de la Force est sorti en 2015, on ne peut pas dire qu'il a vraiment fait l'unanimité. Trop proche de la première trilogie ? Trop éloigné de la première trilogie ? Nous avons entendu tous les sons de cloches autour de ce film événement que l'on attendait depuis plus de 10 ans. Alors a été annoncé ce Rogue One : A Star Wars Story un peu obscur dont personne n'espérait grand chose.

On y suivait une équipe de la Rébellion envoyée en mission pour voler les plans de l'Étoile de la Mort. On découvrait des personnages inédits, véritables héros oubliés, que ce soit Jyn Erso (Felicity Jones) ou Cassian Andor (Diego Luna).

Rogue One ©LucasFilm

Le film était porté par des stars qui n'en sont pas vraiment, dans le sens qu'elles ne sont pas de celles sur lesquelles les films peuvent se monter sur leurs simples noms. En plus des deux sus-cités, nous retrouvions Alan Tudyk, Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen, Forest Whitaker, Donnie Yen, Riz Ahmed, Jiang Wen... Peut-être pas des superstars, mais des acteurs solides et talentueux aux filmographies incroyables, ce qui expliqua peut-être la suite de la destiné du film.



Car le film était surprenamment bon. Très bon même ! L'histoire, les acteurs, la réalisation de Gareth Edwards... Nous étions en face d'un très bon Star Wars dont on n'avait même pas osé rêver. Produit pour $200 millions, le film en rapporte plus d'un milliard. Disney et LucasFilm frétillent, produisent Solo : A Star Wars Story et le soufflet retombe. Sentant que la bonne idée était ailleurs, la production d'une série centrée sur Cassian Andor est annoncée en 2018, avec Luna de retour dans le rôle.

Où est Cassian ?

Diego Luna était cette semaine l'invité de Jimmy Kimmel dans son Jimmy Kimmel Live. Le présentateur n'a pas pu s’empêcher de lui demander des nouvelles de la série sur Cassian Andor. Première surprise, l'acteur lui confie qu'il est justement en ce moment à Londres où le tournage a déjà commencé ! "Enfin !" a-t-on envie de crier dans nos chaumières de fans de l'univers créé par George Lucas. L'acteur mexicain n'en dira pas beaucoup plus, confiant tout de même combien il était excitant de raconter une histoire dont tout le monde connait la fin. Selon lui, l'histoire permettra encore plus de comprendre Rogue One et la création de la Rébellion.

Nous connaissons d'ores et déjà une partie du casting. Du côté des revenants, si la présence de Felicity Jones n'a jamais été évoquée, celle d'Alan Tudyk dans le rôle de K-2SO, le robot qui assiste Cassian, est confirmée.

Rogue One ©LucasFilm

Dans les nouveaux venus dans la galaxie Star Wars, la série accueillera la jeune Adria Arjona, que l'on verra bientôt (?) dans Morbius et que l'on a déjà découverte dans 6 Underground et Triple Frontière sur Netflix. Le casting est complété par Denise Gough, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård et Kyle Soller.

Cette série prequel de Rogue One optera pour un style thriller/espionnage, avec des missions à suivre pour le duo Andor/K-2SO. Maintenant que l'on sait que le tournage a débuté, nous pouvons tabler sur une diffusion sur Disney+ l'année prochaine ou en début 2022. Et espérer qu'elle connaisse le même succès que The Mandalorian qui cartonne encore avec sa deuxième saison bien plus réussie que sa première.