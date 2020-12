Cassian Andor : premiers aperçus de la série Star Wars

Des concept arts de la série "Cassian Andor", spin-off du film "Rogue One", ont été dévoilés et annoncent un show d'envergure.

Cassin Andor : l’échappée belle

Quand Star Wars VII : le Réveil de la Force est sorti en 2015, il a plus divisé que rassemblé. Ce qui ne fut pas le cas de Rogue One : A Star Wars Story, qui a vraiment fait l'unanimité auprès des fans. Nous avions l'honneur d'y découvrir l'équipe de héros qui avait permis à la République de détruire l'Étoile de la mort en en volant les plans. Le groupe était mené par deux nouveaux personnages : Jyn Erso (Felicity Jones) et Cassian Andor (Diego Luna).

Cassian Andor ©Lucasfilm

On apprenait, après le succès monstre du film au box-office, qu'une série centrée sur ce personnage était en préparation. La semaine dernière, Diego Luna avait même annoncé que la production avait enfin commencé. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de découvrir les premières images de la série grâce un premier making-of.

Un sentiment rassurant

C'est en effet ce que l'on peut se dire en découvrant ces images de Cassian Andor qui annoncent un souffle épique à cette aventure dont la première saison tiendra sur 12 épisodes. La production annonce un projet monumental avec plus de 200 personnages différents et des foules de 6000 personnes. Sur les concept arts présentés, on peut effectivement découvrir ce qui ressemble à une immense base rebelle sur laquelle se démènent des centaines de petites ombres près de leurs immenses vaisseaux.

Cassian Andor ©Lucasfilm

Un gros travail est également fait pour la création des créatures et des robots qui peupleront ce nouvel univers Star Wars, que ce soit en animatronics ou autre. Diego Luna est quant à lui très excité de faire partie de ceux qui ont préparé la Révolution et de reprendre son rôle de Cassian.

Cassian Andor ©Lucasfilm

Cassian Andor ©Lucasfilm

Nous connaissions déjà une partie du casting avec Adria Arjona (Morbius, 6 Underground, Triple Frontière), Denise Gough, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård et Kyle Soller. Nous apprenons également la présence de Fiona Shaw.

Cassian Andor sera disponible sur Disney Plus courant 2022.