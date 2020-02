Castlevania : Netflix annonce une date pour la saison 3

Vous avez aimé ? Partagez :

Après le succès des deux premières saisons, la plateforme de streaming américaine vient de dévoiler la date de diffusion de la saison 3 de la série Castlevania. Les fans pourront bientôt profiter des nouvelles aventures de Trevor Belmont et ses associés.

La série d’animation Castlevania sera bientôt de retour sur nos écrans. Netflix vient en effet d’annoncer que la suite de la série portée par Richard Armitage et Graham Mc Tavish arriverait le 5 mars prochain sur le service de streaming.

Après deux premières saisons qui ont réussi à convaincre les fans, c’est donc tout naturellement que Netflix proposera la suite des aventures de Trevor Belmont. Alors que la plateforme américaine avait fait une erreur en novembre dernier, en annonçant accidentellement la troisième saison de la série pour le 1er décembre, avant d’expliquer s’être trompée, l’attente ne sera plus très longue pour les fans puisque la suite de la série sera disponible dans tout juste un mois.

Une autre nouvelle devrait ravir les aficionados de la série. Après une première saison composée de quatre épisodes, puis une deuxième qui avait doublé ce nombre pour en proposer huit, la troisième saison verra son nombre d’épisodes augmenter encore, puisqu’il y en aura dix.

Castlevania : un bon casting pour la série adaptée d’un jeu vidéo

Adaptée d’un jeu vidéo japonais à succès, Castelvania raconte l’histoire d’un chasseur de démons du nom de Trevor Belmont (Armitage) qui tente, avec l’aide de la magicienne Sypha Belnades (Alejandra Reynoso) et d’Alucard (James Callis), fils du vampire Vlad Dracula Tepes (Mc Tavish), de stopper celui-ci. Dracula cherche en effet à se venger du peuple de Wallachia après que celui-ci ait brûlé sa femme, accusée de sorcellerie.

D’abord connu au Royaume-Uni grâce à ses rôles dans les séries de la BBC Robin des Bois et MI-5, Richard Armitage est devenu mondialement célèbre pour son interprétation du chef des Nains Thorin Écu-de-chaîne dans la trilogie du Hobbit de Peter Jackson. Plus souvent présent à la télévision, il est aussi récemment apparu au cinéma dans Ocean’s 8.

Graham McTavish a quant à lui une longue carrière à la télévision. Il a notamment joué dans un épisode de Lost, ou était plus récemment au casting de Preacher, dans le rôle du Saint des Tueurs. L’acteur écossais peut aussi être vu régulièrement au cinéma. Il a par exemple partagé l’affiche des trois films Hobbit avec Armitage, dans le rôle du nain Dwalin. Il jouait également l’entraîneur de «Pretty » Ricky Conlan dans Creed: L’héritage de Rocky Balboa.

Le reste du casting de la série Netflix, composé de James Callis (Alucar), Alejandra Reynoso (Sypha Belnades), Emily Swallow (Lisa), Matt Frewer (The Bishop) et Tony Amendola (The Elder) sera également de retour pour la troisième saison.