Cat’s Eyes : les actrices ont-elles réalisé les cascades elles-mêmes ?

Claire Romain, Camille Lou et Constance Labbé sont les interprètes des héroïnes de "Cat’s Eyes". Or, le tournage de la série d’action a été physiquement exigeant pour les trois comédiennes.

Cat’s Eyes de retour en live action

Série particulièrement ambitieuse adaptée d’un anime ayant fait un carton dans les années 80, Cat’s Eyes se concentre sur trois sœurs : Alexia, Tamara et Sylia Chamade. Séparées depuis des années, elles se retrouvent peu de temps avant de se rendre compte qu’une œuvre de leur père disparu est exposée à la Tour Eiffel. Pour faire la lumière sur ce qui est arrivé à leur père, les trois sœurs décident de la dérober…

Afin d’interpréter Alexia, Tamara et Sylia dans Cat’s Eyes, ce sont Claire Romain, Camille Lou et Constance Labbé qui ont été choisies. Or, les trois comédiennes ont elles-mêmes effectué des cascades parfois dangereuses pour les besoins de la série.

Les trois principales comédiennes au centre d’impressionnantes cascades

Alors que de nouveaux épisodes de Cat’s Eyes seront bientôt diffusés sur TF1, Constance Labbé a récemment accordé une interview à Télé Loisirs. La comédienne a avoué avoir connu « de vrais moments de panique » sur le tournage. Car elle a dû effectuer certaines dangereuses cascades, dont une scène dans laquelle son personnage « fait une chute de 40 mètres ». Pour effectuer de telles cascades, l’actrice a dû faire confiance au « régulateur » chargé de gérer les cordes :

Il doit m'arrêter à un mètre du sol. Il n'y a pas d'autre option que de lui faire confiance et ça, c'est difficile pour moi. On remet sa vie entre ses mains. Il faut lâcher prise. Je n'avais pas mesuré ça avant le tournage.

Comme rapporté par La Voix du Nord, Camille Lou a aussi eu droit à ses propres cascades pour la série. Elle a, entre autres, été « suspendue pendant plusieurs heures à un pilier de la Tour Eiffel » dans des conditions météorologiques difficiles. De son côté, Claire Romain a aussi connu un tournage parfois « hyper éprouvant » à cause de l’exigence physique des scènes.

Deux nouveaux épisodes bientôt diffusés

Cat’s Eyes a récemment été lancée sur TF1. La chaîne a diffusé les deux premiers épisodes de la série le lundi 11 novembre dernier. Et le show va se poursuivre ce lundi 18 novembre. À partir de 21h10, deux nouveaux épisodes de la série seront visibles.