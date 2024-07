Cat’s Eyes : la série événement de TF1 avec Camille Lou se dévoile avec une bande-annonce

Remake de l’anime culte des années 80, "Cat’s Eyes" s’offre une première bande-annonce. On y découvre les interprètes des sœurs Chamade au cœur de plusieurs séquences d’action.

TF1 adapte Signé Cat’s Eyes en live action

Adapté du manga éponyme de Tsukasa Hôjô, Signé Cat’s Eyes a été l’un des animes rencontrant le plus de succès dans les années 80. Son histoire se concentre sur les sœurs Chamade, les gérantes d’un café. La nuit, elles se transforment en voleuses hors pair. Elles suivent toutefois la règle de ne voler que des objets ayant appartenu à leur père, qui a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur but est de réunir toute sa collection dans l’espoir de le retrouver.

Plusieurs décennies après sa diffusion, l’anime comptant en tout soixante-treize épisodes va être revisité. En mars 2023, nous apprenions que TF1 avait décidé de proposer un reboot des aventures des sœurs Chamade, sous la forme d’une série en live action. Quelques mois plus tard, une bande-annonce de cette nouvelle version, dont le titre a été raccourci en Cat’s Eyes, a été mise en ligne.

Une première bande-annonce rythmée pour la série

Les premières images de Cat’s Eyes nous font découvrir les trois interprètes des sœurs Chamade en action. Jouées par Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain, Tamara, Sylia et Alexia se transforment ainsi en voleuses dans une bande-annonce rythmée. Les héroïnes s’y frottent à deux antagonistes, interprétés par Gilbert Melki et Élodie Fontan.

D’après le synopsis de ce reboot, l’histoire de Cat’s Eyes a été transposée au Paris de 2023. Alors que leur père a disparu des années auparavant, les sœurs au centre de l’histoire apprennent un jour qu’une œuvre lui ayant appartenu fait partie d’une exposition à la Tour Eiffel. Pour comprendre la vérité sur la disparition de leur père, elles décident de devenir des voleuses pour la dérober. Un inspecteur est alors chargé de les démasquer. Mais il ne se doute pas que son grand amour fait partie des voleuses.

Une date de sortie inconnue mais plusieurs saisons prévues

TF1 a donc partagé les premières images de Cat’s Eyes. En revanche, le trailer ne dévoile pas la date de diffusion des épisodes de la série. Si l’on peut espérer les découvrir à partir de la rentrée prochaine, il faudra donc attendre la confirmation de la chaîne pour le savoir. Quoi qu’il en soit, TF1 compte bien étendre l’histoire des sœurs Chamade au-delà de cette première saison. En novembre 2023, Télé 7 Jours avait affirmé que les trois principales actrices de la série avaient signé pour trois saisons. À moins que la première ne rencontre pas le succès espéré, le show devrait donc se poursuivre après sa diffusion.