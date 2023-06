Cat's Eyes : TF1 dévoile le casting de la série live

TF1 vient de dévoiler les actrices qui interpréteront les sœurs Chamade dans la série live "Cat's Eye", adaptée du célèbre anime japonais. Le tournage est prévu pour cet automne.

TF1 s'attaque à Cat's Eyes

Parmi les animes marquants des années 1980, on peut évoquer Signé Cat's Eyes (titre VF), issu du manga de Tsukasa Hōjō. On y suit les sœurs Chamade qui en journée tiennent un simple café nommé le Cat's Eyes. Mais la nuit, elles deviennent des voleuses prodigieuses. Leur objectif est de récupérer des œuvres qui ont appartenu à leur père, disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles espèrent pouvoir retrouver sa trace en réunissant toute sa collection. Et comme elles aiment les défis, elles annoncent toujours quand se déroulera leur prochain vol.

Cat's Eyes ©NTV

En mars dernier, on apprenait que TF1 allait adapter cet anime en série live action. Un pari osé quand on voit ce qu'ont pu donner les dernières adaptations de mangas. On peut néanmoins évoquer la réussite de Nicky Larson et le parfum de Cupidon, l'adaptation de City Hunter par Philippe Lacheau. La production a depuis avancé et TF1 vient d'annoncer, en collaboration avec Prime Video, l'évolution du projet, à commencer par le casting !

Le casting et un synopsis pour la série

Les trois actrices qui interpréteront les sœurs Chamade ont été trouvées. Et pour cela, TF1 est allé chercher des visages connus de ses spectateurs. On aura ainsi Constance Labbé (Balthazar) dans le rôle de Sylia, Camille Lou (Je te promets, Les Combattantes) en Tamara et Claire Romain (Ici tout commence) pour incarner Alexia.

Dans son communiqué, TF1 précise que la série contera 8 épisode de 52 minutes. La réalisation a été confiée à Alexandre Laurent (Les Combattantes, Le Bazar de la Charité) avec Michel Catz à la création. Après la diffusion sur la première chaîne française, Cat's Eyes sera disponible sur Prime Video. Le tournage est prévu pour cet automne mais la date de diffusion n'a pas été précisée.

Par contre, un synopsis annonce que la série reviendra sur l’origine des Cat’s Eyes qui iront cambrioler "les plus beaux et plus sécurisés monuments de Paris". Le show se déroulera en 2023 et verra les trois sœurs se retrouver après des années de séparation. C'est alors qu'une œuvre de leur père, disparue depuis des années, refait surface lors d’une exposition à la Tour Eiffel. Sylia, Tamara et Alexia vont donc tenter de voler cette œuvre tout en échappant à Quentin Chapuis, le capitaine de la BRB, également amoureux de Tamara.

Enfin, le résumé précise que Cat's Eyes sera "très ancrée dans notre époque". Mais la série offrira également "de nombreux clins d’œil aux années 80 et sera un mélange détonnant d’action, de romance et de comédie".