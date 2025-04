Ce film culte des années 2000 va être rebooté en série

Fresque épique devenue iconique, "Tigre et Dragon" va avoir droit à une nouvelle version. Vingt-cinq ans après la sortie du film d’Ang Lee, Prime Video prépare une nouvelle adaptation de l’œuvre de Wang Dulu.

Une nouvelle version de Tigre et Dragon en préparation

Réalisé par Ang Lee et sorti en 2000, Tigre et Dragon prend place dans la Chine du XIXème siècle. Le long-métrage raconte l’histoire de deux amis qui éprouvent de forts sentiments l’un pour l’autre, mais qui doivent les mettre de côté pour mener à bien une mission de la plus haute importance. Li Mu Bai et Yu Shu Lien, tous deux d’excellents guerriers, doivent ainsi retrouver une jeune fille afin de récupérer une épée légendaire possédant des pouvoirs magiques.

Tigre et Dragon a été adapté du quatrième livre de la Pentalogie de la Grue d’Acier écrite par Wang Dulu, et a incorporé des éléments des autres livres de cette pentalogie. La fresque épique d’Ang Lee est devenue culte. Aujourd’hui, une nouvelle version de cette histoire se prépare.

L’histoire revisitée en série

Deadline révèle que Prime Video développe un reboot de Tigre et Dragon. Celui-ci prendra une nouvelle forme, puisqu’il s’agira cette fois d’une série. En revanche, on ne sait pas encore si celle-ci ne sera basée que sur le quatrième livre de la pentalogie de Wang Dulu, ou si elle adaptera également d’autres ouvrages de cette pentalogie. Elle pourrait aussi emprunter seulement certains éléments des autres livres, comme le film d’Ang Lee.

Cette nouvelle version de Tigre et Dragon sera en tout cas créée par Jason Ning et Ron Moore. Le premier est principalement connu pour avoir travaillé sur Lucifer et Les Frères Sun. Le second a participé à l’écriture de plusieurs séries Star Trek et à celle de Mission Impossible 2. Il est également le créateur d’Outlander.

Cette nouvelle version ne sera sans doute pas pour tout de suite

La nouvelle version de Tigre et Dragon n’en est qu’au début de son développement. Il est donc encore trop tôt pour avoir des informations sur le casting. On a hâte de savoir qui se glissera dans les costumes de Li Mu Bai et Yu Shu Lien, succédant ainsi à Chow Yun-Fat et Michelle Yeoh.

La date de sortie de la série est également inconnue pour le moment. On peut spéculer que cette nouvelle version ne sera sans doute pas prête avant au moins 2027. Maintenant que la nouvelle sur son développement a filtré, Prime Video devrait rapidement communiquer sur le sujet.