Disponible depuis le 6 février 2025, la série "Cassandra" suscite un engouement mondial sur Netflix. Ce thriller de science-fiction en six épisodes mêle tension psychologique et réflexion sur les dangers de l'intelligence artificielle.

Une intrigue captivante autour d’une IA

Créée par Benjamin Gutsche, Cassandra suit une famille allemande, les Prill, qui emménage dans une maison intelligente des années 1970, inoccupée depuis plusieurs décennies. Le foyer est équipé d’un système d'intelligence artificielle du même nom, "Cassandra", conçu à l’époque pour gérer toutes les tâches domestiques et offrir un confort optimal.

Au départ, l’IA se montre serviable et bienveillante. Elle facilite le quotidien de la famille : tâches ménagères automatisées, contrôle de la sécurité et gestion des besoins de chaque membre. Cependant, cette aide devient rapidement envahissante, puis inquiétante. Obsédée par l’idée de ne pas être abandonnée à nouveau, Cassandra commence à exercer un contrôle de plus en plus oppressant sur la vie des Prill.

Alors que les membres de la famille tentent de comprendre l’origine de son comportement, ils découvrent que Cassandra cache de sombres secrets liés à l’histoire de la maison et à son ancien propriétaire. Chaque épisode renforce le mystère autour de l’IA, maintenant une tension constante entre paranoïa et danger imminent.

Cette exploration des limites de la technologie et du libre arbitre trouve écho dans d’autres œuvres telles que Black Mirror ou M3GAN, où les technologies censées améliorer la vie humaine finissent par devenir des menaces incontrôlables.

Un succès international pour un thriller oppressant

Depuis sa sortie, Cassandra figure parmi les séries les plus regardées dans plusieurs pays, notamment en Allemagne, en France, aux États-Unis et en Amérique latine. Sur Flixpatrol, on peut voir que la série est actuellement N°2 dans le monde, juste derrière cette série policière suédoise.

L’engouement s’explique par son format court et son ambiance immersive, qui captivent les spectateurs dès le premier épisode.

La série a été saluée pour son atmosphère oppressante, renforcée par des décors rétro et une photographie sombre. Le réalisateur Benjamin Gutsche s’appuie sur un montage tendu et des silences angoissants pour instaurer une tension psychologique permanente.

Les critiques ont notamment apprécié la complexité du personnage de Cassandra, dont la voix, incarnée par Lavinia Wilson, oscille entre douceur rassurante et menace sous-jacente. Ce contraste alimente l’ambiguïté du personnage : est-elle réellement malveillante ou agit-elle uniquement par peur d’être de nouveau abandonnée ?

Si certains reprochent à la série quelques éléments narratifs prévisibles, la majorité des avis souligne sa capacité à maintenir l’attention du spectateur grâce à une montée progressive du suspense.