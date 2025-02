Ce nouveau thriller politique porté par une légende est dispo sur Netflix, ça va cartonner !

Thriller politique qui se penche sur plusieurs sujets de société actuels, Zero Day est désormais disponible sur Netflix. La série portée par Robert De Niro pourrait vite occuper l’une des premières places du classement des programmes les plus vus du moment sur la plateforme.

Zero Day est visible sur Netflix

Ce jeudi 20 février marque l’arrivée sur Netflix de la première série portée par une légende du cinéma : Robert De Niro. Thriller politique se déroulant aux États-Unis, Zero Day a été créé par Eric Newman, Noah Oppenheim et Michael Schmidt, ce dernier étant journaliste pour The New York Times en plus d’être scénariste.

L’intrigue de Zero Day commence par un événement qui provoque le chaos aux États-Unis. Lorsque 3 402 personnes meurent à la suite d’une cyberattaque, une panique générale s’installe dans le pays. La présidente demande alors à George Mullen, lui-même ancien président, de faire la lumière sur cet événement. Ce dernier est chargé de diriger la commission chargée de l’enquête sur la cyberattaque.

Une série qui s’intéresse à des sujets de société

Forcé de trouver le coupable de la cyberattaque contre les États-Unis, George Mullen se lance dans une course contre-la-montre. Car après la première attaque, un message affirmant qu’un tel événement va se reproduire s’affiche sur tous les téléphones portables des habitants du pays. Mais l’ex-président va bientôt devoir faire face à des choix moraux importants dans sa quête pour la vérité.

Zero Day s’intéresse à plusieurs sujets de société qui font débat. La série interroge notamment sur les limites qui peuvent être imposées aux libertés civiles, alors que la présidente semble prête à tout pour trouver les coupables responsables de l’attaque. Le show évoque aussi la désinformation, un thème qui fait beaucoup parler depuis maintenant de nombreuses années.

Un solide casting

Zero Day s’appuie sur un solide casting. Aux côtés de Robert De Niro, sa femme Sheila est jouée par Joan Allen tandis que leur fille Alexandra est incarnée par Lizzy Caplan. La présidente des États-Unis est interprétée par Angela Bassett. Et Jesse Plemons, Connie Britton, Matthew Modine, Dan Stevens et Bill Camp font aussi partie de la distribution.

Quant au nombre d’épisodes de Zero Day, il s’élève à six. Chacun d’eux dure environ une heure. Étant donné que le show créé par Eric Newman, Noah Oppenheim et Michael Schmidt est présenté comme une série limitée, il ne devrait pas avoir de suite. Même s’il cartonne, ce qui pourrait bien être le cas. Mais il faudra patienter pour savoir avec certitude si Netflix décidera finalement de lancer le développement d’une deuxième saison.