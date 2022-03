Ce que Pauline ne vous dit pas sur France 2 : c'est quoi cette série avec Ophélia Kolb ?

France 2 diffuse ce mercredi 9 mars les deux premiers épisodes de la série judiciaire "Ce que Pauline ne vous dit pas". Une mère de famille, incarnée par Ophélia Kolb, empêtrée dans une relation abusive qui va être accusée du meurtre de son mari.

Ce que Pauline ne vous dit pas : coupable ou innocente ?

Le drame judiciaire Ce que Pauline ne vous dit pas va vous faire douter de la culpabilité de cette jeune maman qui semble à la fois en détresse, mais très peu émue par le décès de son mari.

Cette mini-série suit le personnage de Pauline, 35 ans. Elle est en train de divorcer de son mari, Olivier Borel. La séparation tourne mal et les parents de deux enfants n'arrivent pas à faire des efforts. Olivier profite de la situation de Pauline pour l’humilier et lui rendre la vie impossible dès qu’il en a l’opportunité.

Un jour, alors que Pauline emmène son fils chez son père, l'enfant la découvre agenouillée dans le jardin, près du corps inerte d’Olivier, étendu dans une mare de sang. Le père de famille semble être tombé de son échafaudage. Que s’est-il réellement passé ? Face aux autorités et à la justice, Pauline reste mutique...

Ce que Pauline ne vous dit pas © FranceTv

Un casting quatre étoiles

Composée de seulement quatre épisodes, cette nouvelle fiction France 2 est portée par Ophélia Kolb, un visage que les téléspectateurs connaissent sans doute déjà. En effet, l'actrice a notamment joué dans Dix pour cent et plus récemment dans la série Rebecca ou encore dans L'homme que j'ai condamné.

Les beaux-parents de cette jeune femme accusée sont incarnés par le célèbre Pierre Arditi, ainsi qu'Hélène Alexandridis. Dans le rôle de la jeune juge d'instruction on retrouve Grace Seri, elle est épaulée par une major de gendarmerie qui est joué par Sylvie Testud qu'on a pu voir récemment dans la série TF1 Fugueuse.

Ensemble, ces deux femmes vont tout faire pour condamner Pauline et prouver sa culpabilité.

Ce que Pauline ne vous dit pas © FranceTv

Une affaire complexe

Pauline ne dit rien et son comportement ne cesse de varier et complexifie cette enquête judiciaire. Même son petit garçon qui était présent lorsque sa maman a découvert le corps de son père, doute de sa sincérité. La mère de famille doit faire face à sa belle-famille bourgeoise et méprisante. Ce personnage vient faire planer le doute chez les téléspectateurs et soulève de nombreuses questions. La juge Morgane Sabaly, va tout faire pour interpréter au mieux toute cette histoire. Pauline inspire la compassion mais il semblerait qu'elle cache quelque chose...

Cette nouvelle fiction arrive sur France 2 ce mercredi 9 mars mais est également disponible sur la plateforme Salto.